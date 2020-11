La guerra abierta en la extrema izquierda andaluza continuará una semana más

Adelante Andalucía continuará una semana más como se configuró después de las elecciones autonómicas, pese al intento de IU de mandar al grupo de no adscritos al sector de Teresa Rodríguez. Según fuentes parlamentarias, el Parlamento ha decidido posponer la expulsión de Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y siete representantes afines.

El problema para los diputados de Adelante que sean expulsados, en caso de terminar siéndolo, es que en lo económico verán reducidos sus emolumentos, puesto que la figura del Diputado no adscrito en el reglamento interno no les permite acceso a determinados puestos en las diferentes comisiones, lo que deja en el sueldo base su salario mensual, amén de no disponer de una partida presupuestaria para gestionar el Grupo en el Parlamento, personal de confianza y presupuesto variado a su disposición.

Teresa Rodríguez, a estas alturas, tiene claro que en ningún caso se podrá decir que ella ni los compañeros a los que pretenden expulsar del Grupo pueden ser considerados como tránsfugas ni como no adscrito, puesto que según el reglamento «para que un diputado adquiera la condición de no adscrito, es necesario que haya causado baja en su grupo parlamentario» y para ello ha dejado claro que en el caso de no darla la razón, todo esto acabará en los tribunales.