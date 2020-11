La Policía descubre el ‘picadero’ de Pablo Iglesias en México y destruye a Podemos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha informado al juez que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos que los fondos pagados por el partido a la consultora chavista Neurona acabaron en una nueva vivienda ubicada en otra barriada del municipio mexicano de Guadalajara.

Se trata de una ‘vivienda fantasma’ pagada por la formación de Pablo Iglesias. La Policía sostiene que más de 360.000 euros fueron a parar a ‘Neurona’ y que a su vez los derivó a una sociedad instrumental llamada Creative Advice Interactive Group, una entidad fantasma con una sede en una infravivienda en la Avenida Tepeyac en el Estado de Jalisco, tal y como publica El Mundo.

Sin embargo, y cuando todo parecía que se quedaba en ese ‘chiringuito’ la Policía ha descubierto un nuevo “domicilio social”, que tal y como ha podido comprobar Periodista Digital de fuentes próximas a la investigación lo han bautizado coloquialmente como el ‘picadero’.

Este nuevo inmueble fantasma, que no alberga actividad ni oficina alguna hace las veces de ‘tapadera’, según la misma UDEF. Tal y como revela el citado periódico, “se trata de un domicilio particular en el que no existen personal ni medios con capacidad para llevar a cabo trabajos electorales para el partido que lidera Pablo Iglesias.

El ‘picadero’ de Creative Advice se encuentra en la calle Día, número 2.674 de la mexicana Colonia Jardines del Bosque en Guadalajara.

El ‘picadero’ de Podemos en Guadalajera. Foto: El Mundo.

Este nuevo escándalo complica el futuro judicial de Podemos y de su propio líder y ha implicado recientemente a otro de los dirigentes de la formación morada, la UDEF identifica al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, como apoderado de una de las cuentas bancarias que la formación morada usó para pagar a Neurona, consultora política a la que contrató para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en lo que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid sospecha que sirvió para desviar dinero de las cuentas del partido.

Según el informe de la UDEF, Daniel de Frutos -uno de los administradores de la coalición Unidas Podemos– y Carolina Alonso -diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid- figuran como apoderados de una cuenta en Triodos Bank de la que es titular Podemos y desde la que Alonso ordenó transferir 2.420 euros a Neurona el pasado 28 de enero.

La UDEF refleja otras transferencias de dinero, entre las que destaca una efectuada desde una cuenta en Caixa Credit Enginyers, de la que es titular Unidas Podemos y constan De Frutos y el otro administrador electoral, Carlos García Ramos, como apoderados. Desde ahí se ingresaron 363.000 euros a Neurona, el valor total del contrato por los servicios electorales, en tres tandas: dos envíos de 100.000 euros cada uno realizados el 9 y el 23 de abril de 2019 y un tercero del 9 de mayo de ese año por 163.000 euros.