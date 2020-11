Loles López (PP-A): “Cuando Susana Díaz dice no a los presupuestos andaluces está diciendo no a esta tierra y al mayor presupuesto anticovid de nuestra historia”

La secretaria general del Partido Popular Andaluz, Loles López, ha criticado hoy que el PSOE-A y su secretaria general, Susana Díaz, hayan mostrado su oposición a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2021.

Para López, “cuando Susana Díaz dice que no a los Presupuestos andaluces está diciendo que no a esta tierra y está diciendo que no al Presupuesto anticovid, porque es la mayor presupuesto de la historia de Andalucía”.

La dirigente popular ha recordado que hasta los Presupuestos para el año 2021 de la Junta de Andalucía “nunca se habían destinado tantos recursos a sanidad, a educación o a política social y tantos recursos a salvar a los autónomos, a los emprendedores a los hosteleros”. En este sentido, ha recordado que “ayer mismo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba 660 millones de euros para ayudar a estos sectores productivos”.

Asimismo, la secretaria general del PPA ha declarado que “a la señora Díaz se le acabó la excusa de citar a otros grupos políticos, y se le acabó en el mismo momento en el que afirmó que estaba de acuerdo con el Presupuesto de Pedro Sánchez y de Bildu”. En el mismo momento, ha añadido, en el que “Susana Díaz afirmó estar que está de acuerdo con que los que apoyan a los etarras decidan el futuro de España; por cierto, esos que en esta tierra, en Andalucía, y también en otros puntos de España, dejaron tantas víctimas e hicieron correr tanta sangre de gente

que solo luchaba por la democracia y por la libertad”.

“Ahora esta señora dice sí a que se acerquen los presos, a que nos suban los impuestos o que se suba el sueldo el mayor número de ministros de este país y todo sus asesores y, al mismo tiempo, dice que no a los andaluces, a una lucha común contra el covid y al mayor presupuesto anticovid de la historia de esta tierra”, ha zanjado la dirigente popular.