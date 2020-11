AEGC preocupada por la alarmante situación de casi medio centenar de guardias civiles del GRS de valencia aislados por el covid

La vida de los muertos perdura en al memoria de los vivos. Cicerón.

Está visto que la incompetencia y la tontería se pone en primera vista para ser vista. En esta ocasión al frente de la Guardia Civil tenemos a una cara nueva con postulados viejos que no aportan nada, nuevamente podemos comprobar como la apuesta por un civil, y por algo tan de moda y progresista como haber nacido mujer, sólo nos lleva a que la tontería y el postureo sea la constante en el trabajo de la máxima responsable de la guardia civil. El abandono que en la epidemia hace esta brillante dadora de premios y de alardes de galería idiotizada con los que nos deleita, hace que se olvide del trabajo de sus hombres, de protegerlos de la pandemia y de las medidas de protección que es obligada por ley. Una directora ful que nuevamente se enriquece con los salarios y prebendas que percibe sin cumplir ni mediana bien su trabajo.

AEGC insta a la realización urgente de test a todos los componentes de esta unidad de élite de la Guardia Civil y a cambiar el “método” de trabajo que ignora cualquier medida de contención.

Desde el comienzo de la pandemia AEGC viene denunciando la actitud de la Guardia Civil que de manera cabezona, y a pesar de las recomendaciones sanitarias, se niega a cambiar sus métodos de trabajo decimonónicos. Métodos que nos han llevado, tristemente, a la cabeza de contagios en las FCSE. El último caso que AEGC ha tenido conocimiento ha pasado en el GRS de Valencia. La situación en esta unidad nos preocupa profundamente ya que han tenido que ser aislados decenas de Guardias civiles a la espera de las correspondientes pruebas ante un posible contagio masivo de COVID.

Estos contagios son fruto, otra vez, de la improvisación, que se han producido, según hemos podido saber, durante programas de formación e instrucción donde entendemos no se han respetado las mínimas condiciones de seguridad laboral y sanitaria. En concreto en el GRS de Valencia hasta este martes diecisiete han estado celebrando PAB (semanas de instrucción) en las que han participado cuarenta agentes. Por tanto, se han llevado a cabo concentraciones de un elevado número de agentes, traduciéndose en numerosos contagios que aún no podemos determinar porque se ha aislado a medio centenar de personal, pero no se les ha hecho PCR a todos. Estos son los aislados a fecha de hoy, pero habría que añadir también sus contactos directos que los mismos hayan podido tener con sus familiares y personas cercanas.

A principios de la segunda ola AEGC solicitó a la Dirección que para evitar los contagios en la Guardia Civil la formación, que se iba a iniciar, se hiciera on line y en el caso de conllevar prácticas estas quedaran pospuestas, porque suponían la concentración de muchos agentes en lugares cerrados y por lo tanto un alto riesgo de contagio. También se solicitó que se suspendieran los PATIO. Por lo que entendemos que esta situación del GRS de Valencia se puedo evitar y tristemente nos da la razón. Ha sido el caldo perfecto de cultivo de la covid: falta de cumplimiento de unas medidas básicas de control de número de personas participantes, así como la falta de tests previos en estas unidades que se desplazan de forma constante por todo territorio nacional, algo que se repite en la Guardia Civil, recientemente pasó lo mismo con el dispositivo de la Vuelta Ciclista a España. De hecho, solo tenemos constancia de la realización de 6000 PCR y 6400 test en la Guardia Civil, sólo 12400 para más de ochenta mil componentes.

Desde AEGC entendemos que es urgente que se plantee un cribado masivo con test de antígenos a todos los guardias civiles que prestan servicio de cara al ciudadano y en especial en este tipo de unidades y dependencias tan numerosas, donde la imposibilidad de trabajar en grupos reducidos o estancos por la idiosincrasia de su servicio, le dificultan la adopción de dichas medidas

Desde AEGC inssiten que muchas de esta situaciones son evitables si, como vienen pidiendo tanto a nivel nacional, como autonómico y provincial con escritos oficialmente dirigidos a las personas responsables, se adoptan las medidas oportunas para prevenir este tipo de contagios masivos que exponen inútilmente a los guardias civiles y que perjudican, claramente, la seguridad ciudadana derivado de su no disponibilidad para el servicio.