Mano de palos al podemita Enrique Santiago (PCE) por blanquear desde el Congreso los crímenes del comunismo

«Equiparar nazismo con cualquier otra ideología es banalizar el mal y los crímenes contra la humanidad que Hitler y Mussolini perpetraron. El único régimen político que ha planificado y ejecutado la eliminación de pueblos enteros ha sido el nazismo».

El comunista Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos, se empeñó en hacer una lamentable defensa del totalitarismo comunista. Santiago blanqueó así los crímenes de regímenes como la URSS (Lenin y Stalin), Camboya (Pol Pot), China (Mao) o Cuba (Castro) porque para él, el horror fue cosa de nazis y fascistas.

El también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y vicepresidente en la Comisión para la Reconstrucción tras la covid-19 tejió esta lamentable afirmación durante una iniciativa del PP que pretendía que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos condenase de una vez el «totalitarismo comunista» y que tenga en cuenta los pronunciamientos que la Unión Europa hace a la hora de aplicar políticas de memoria histórica respecto a ETA.

«El Partido Popular fue fundado por franquistas que acordaron penas de muerte contra militantes del PCE por hacer oposición política a una dictadura. Pretender equiparar ahora a víctimas y victimarios es complicidad con crímenes de lesa humanidad. La derecha ha ilegalizado al PCE durante 3 veces en los últimos 100 años y ahora pretende hacerlo otra vez.»

Los tuiteros cayeron con furia sobre Santiago por su blanqueamiento de los crímenes del comunismo:

El nacional-socialismo fue derrotado militarmente en 1945, y en el año siguiente, durante los Juicios de Nüremberg, salieron a la luz los innumerables crímenes cometidos por los partidarios de esa monstruosa ideología. El amplio rechazo que afortunadamente recibe el nazismo contrasta, lamentablemente, con la insistencia de muchos izquierdistas en blanquear a la otra gran ideología criminal del siglo XX: el comunismo. Se trata de toda una paradoja, pues la Segunda Guerra Mundial fue iniciada por Hitler y Stalin con su invasión conjunta de Polonia, acordada en el pacto secreto firmado por sus respectivas dictaduras en agosto de 1939, un pacto en virtud del cual se repartieron tanto ese país como Finlandia, Lituania, Estonia y Letonia, repúblicas que la URSS invadió entre 1939 y 1940.

Me parece que se les olvidan un par de casos sin importancia:

Las élites en el comunismo son ricos y poderosos y el pueblo pasa hambre. Las élites los tratan con la punta de la bota. Hambre, miseria y terror. Muros y alambradas. Justicia a medida, si llegas a ser juzgado. Comunismo, NO, gracias!

Esto no es cierto. La Ley de Memoria Histórica Europea sí equipara el nacismo y el comunismo en la Resolución del Parlamento Europeo 2019/2819 RSP de diciembre de 2019.Partidos comunistas como PODEMOS deberían ser ilegalizados inmediatamente. https://t.co/JSd2vizSmu

Los soviéticos rivalizaron con los nazis en criminalidad: prueba de ello es la masacre de 22.000 oficiales polacos en Katyn a manos del NKVD de Stalin, un crimen de guerra por el que nadie fue castigado. Hitler y Stalin mantuvieron su alianza hasta junio de 1941, cuando Alemania invadió la URSS. Fue una alianza tan estrecha que Moscú dio orden a los comunistas franceses de sabotear el esfuerzo bélico de su país en plena invasión alemana de Francia en 1940. Por esa misma razón, los Partidos Comunistas a las órdenes de Stalin no se unieron a los movimientos de resistencia de los países ocupados por los alemanes hasta que éstos invadieron la URSS. En el marco de la alianza entre esas dos potencias totalitarias, el NKVD soviético entregó a la Gestapo nazi a unos 4.000 judíos y comunistas alemanes que habían huido a la URSS.

El comunismo, no, el comunismo jamás ha exterminado a nadie, ni ha tenido incluso exterminio por cuotas de personas🤣🤣🤣🤣🤣Pero este señor ha leído un libro de historia???? Y claro que se les puede equiparar ya que ambos son regímenes totalitarios.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países la tiranía sólo cambió de color: media Europa pasó de estar bajo la dictadura nazi a estar bajo la dictadura soviética, sin que la URSS le diese la oportunidad de elegir un sistema democrático. Los comunistas llegaron a aprovechar un campo de concentración alemán para encerrar a polacos que habían combatido contra el nazismo, simplemente porque esos combatientes no obedecían las órdenes de Stalin. En varios países la “liberación” soviética consistió en una ola masiva de violaciones de mujeres y niñas por parte de los soldados del Ejército Rojo. A eso hay que unir el pillaje cometido por los soviéticos. Aún hoy en Polonia se conoce al Ejército de Stalin como “czerwona zaraza” (La plaga roja), por las atrocidades que cometieron en ese país.

— Pablo A C (@PabloArmada) November 19, 2020

Hay que ser bastante analfabeto para desconocer toda la estructura de planificación de supresión del pueblo ucraniano por parte de Stalin, o el gran salto a delante de Mao, por no hablar de Pol Pot, entre otros muchos inútiles asesino que ahora defendéis con toda impunidad

El comunismo instauró dictaduras allí donde conquistó el poder, estableciendo sistemas de partido único sin elecciones libres, en los que los derechos humanos eran sistemáticamente violados, y en los que más de 100 millones de personas fueron víctimas de sus políticas genocidas. Tomando los dogmas ideológicos de Marx y de Engels como referencia, e impulsando el odio de clase con el mismo fanatismo con el que el nazismo promovió el odio de raza, el comunismo se dedicó a perseguir, torturar y asesinar a científicos, a homosexuales, a huelguistas, a propietarios agrícolas, a disidentes políticos y a religiosos. Ningún otro sistema político ha dedicado tantos recursos a reprimir la libertad y a asesinar a millones de personas: en esto los comunistas ganaron por goleada a los nazis. Aún a día de hoy más de 1.500 millones de personas, es decir, la quinta parte de la humanidad, siguen sometidas a dictaduras comunistas (China, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam).

El año pasado, el Parlamento Europeo condenó los crímenes del nazismo y del comunismo, recordando que “los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”. La moción de condena también rechazaba “toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión”. El Partido Comunista de España (PCE) rechazó esa condena, que considera una “equiparación de los crímenes del nazismo con los supuestos “crímenes del estalinismo”, según los términos utilizados en la resolución del Parlamento Europeo”. Llamar “supuestos” a los crímenes del estalinismo es un claro caso de negacionismo. Y lo peor es que dos ministros del Gobierno español pertenecen a ese partido.

Lo más sorprendente del discurso de Enrique Santiago @ensanro en defensa del comunismo, no es el contenido, sino que lo haya tenido que leer. O sea, o no se lo sabe, o no se lo cree. pic.twitter.com/PuomFcEz5p

— Juan Luis Steegmann Olmedillas (@jlsteeg) November 20, 2020