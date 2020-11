Mayúscula bronca de Ortega Smith (VOX) a Carlos Cué (El País): «¡Ustedes son propagandistas de la mentira!»

Mayúscula enganchada entre Javier Ortega Smith, de VOX, y el periodista de El País, Carlos Cué.

La bronca llegó en el turno de preguntas de los analistas políticos tras su entrevista con Mónica López en ‘La hora de la 1‘ (TVE).

Cué quiso saber por qué el partido de Abascal veta a sus compañeros de El País en las ruedas de prensa que tienen lugar en las sedes privadas de la formación. El secretario general de VOX atacó al periodista del periódico de PRISA por sus mentiras: «Ustedes ya no son periodistas, son propagandistas de la mentira y activistas».

Además, el político y abogado le achacó «estar al servicio de los lobbies» para «mentir y atacar» a su partido. El rapapolvo fue de órdago.

Cué: No, nos obligaron a dar la versión del aludido. Yo le pregunto otra cosa: ¿Ustedes creen en el derecho de la información? ¿por qué vetan periodistas?

Cué : No fue por mentir, es abogado y lo sabe. Si dice mentiras…

Ortega Smith: Creemos en la libertad informativa y en la de prensa, pero también en la veracidad y en la opinión contrastada y no podemos aceptar que medios que se han convertido en panfletos propagandísticos, que llegan a aberraciones como El País de entrecomillar frases que no han dicho, como le ha pasado a mi compañera Macarena Olona. VOX dice una cosa y cuentan lo contrario. Por cierto, como la querella que le han ganado Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio a su diario.

Cué: VOX ha vuelto a vetar al diario El País. Usted es abogado y sabe mejor que yo que no son un club privado. Le quiero preguntar, ¿ustedes creen en la libertad de prensa y en el derecho de la información?

La tremenda bronca de @Ortega_Smith de @vox_es al periodista Carlos Cué de El País: «Ustedes no son periodistas, sino propagandistas» 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/KQ93JpWc1v

Visiblemente alterado, el político entró con todo contra el periodista de la izquierda:

Ortega Smith: Porque ustedes no son periodistas, son propagandistas. Ustedes mienten, y están al servicio de los lobbies. Llega un momento en que en nuestras ruedas de prensa. En nuestras ruedas de prensa…

Mónica López: Yo preferiría que contestase y no hiciese ataques personales

Ortega Smith: Le voy a contestar. En una sala de prensa dentro de nuestra sede no tenemos por qué dejar entrar a quienes son activistas de la propaganda. En lugares públicos como el Congreso sí pueden hacer preguntas. Pero en nuestros espacios privados tenemos derecho a impedir que entren.

Cué: El señor Abascal es un representante público todo el día

Ortega Smith: Pero está en su casa y en su casa no le va a decir usted cómo funcionar. En la sede privada de VOX no va a entrar El País ni ningún medio de comunicación que venga a hacer propaganda. Sus mentiras y su propaganda se la cuentan a otros. Ustedes no creen en la veracidad informativa.