La AEGC protesta y pide un uso correcto en las redes sociales

AEGC considera que ha sido la propia Dirección General, en su afán por “modernizar la imagen digital” de la Institución la que ha dado vía libre a este abuso.

La imagen de la guardia civil “tocada” por el uso de la uniformidad que algunos guardias hacen de determinadas redes sociales.

La Asociación Española de Guardias Civiles siempre ha valorado positivamente el trabajo que se hace desde el equipo de redes sociales de la Guardia Civil. Nosotros mismos estamos presentes también en ellas dando visibilidad a la labor que llevan a cabo todos los miembros de esta Institución y denunciando a través de ellas las necesidades y carencias que tenemos para dar un buen servicio al ciudadano. Las redes han contribuido y contribuyen a que los ciudadanos, que siempre nos han tenido en gran valor, conozcan más de cerca nuestro trabajo y nuestro compromiso con la sociedad.

Desde AEGC también hemos querido destacar del peligro que pueden tener las redes sociales y muchas veces hemos pedido a través de ellas responsabilidad en su uso para que no se conviertan en un lugar de acoso, vejación y denigración. Por eso no entendemos el descrédito al que están llevando a nuestra Institución las acciones de algunos de sus propios integrantes, quienes buscando notoriedad en una de estas redes, Tik Tok, abusan del uso del uniforme, olvidando que nuestra uniformidad no es sólo un traje de trabajo, es la imagen que representa al Cuerpo Policial mejor valorado por los españoles.

Para nuestra asociación la responsabilidad de este vergonzoso proceder por parte de algunos compañeros la tiene la propia Dirección General que, en su afán por modernizar la imagen “digital”, ha creado su propia cuenta en esta red social en la que no ha dudado en colgar sus propias coreografías como si en nuestras horas de servicio los guardias civiles nos dedicáramos a bailar. Reiteramos que AEGC siempre ha valorado positivamente el trabajo que el equipo de redes de la Institución realiza pero creemos que la entrada en Tik Tok ha sido un total error que ha abierto las puertas a que los agentes puedan hacer el uso de su uniformidad en sus redes particulares. Nuestra asociación espera que la Dirección recapacite y piense que se está jugando con la credibilidad de todo un Cuerpo en el que sus profesionales se esfuerzan cada día por servir al ciudadano no sólo correctamente, sino excelentemente.

Si queremos ser respetados como institución comencemos a respetarnos nosotros mismos