Así de vulgar y soez es Rhodes, el ‘pianista de Sánchez’: «Girauta, te hacías pajas con fotos de Thatcher»

Así de soez y vulgar es James Rhodes, alabado por la progresía mediática de este país y nombrado ‘Pianista del Reino’ por Pedro Sánchez para sus performances. El británico está en guerra tuitera con Juan Carlos Girauta en particular y la derecha en general. Tiene todo el derecho. Pero sus respuestas, por llamarlas de alguna manera, incurren en esta chabacanería: «Mamarracho, te llamaré como yo quiera. Recuerdo las Malvinas, pero a diferencia de ti, no me estaba pajeando con fotos de Thatcher».

Como pueden observar, este es el nivel. Pero luego se llevará los aplausos de los de siempre:

Te llamaré como quiera, mamarracho.

Recuerdo las Malvinas, pero a diferencia de ti, no me estaba pajeando con fotos de Thatcher. Estaba furioso porque RU había invadido tierras argentinas.

Y he visto un video de ti fingiendo tocar la guitarra. Entonces, francamente, fuck off 😂 https://t.co/oQtoE2atnX — James Rhodes (@JRhodesPianist) November 30, 2020

«Lo lindo es que no necesito burlarme de personas como tú; puedo leer una de tus ridículas columnas llenas de odio y bulos en ABC»

Rhodes, un afín al ‘universo PRISA’ -Cadena SER y El País-, se ha creído demasiado su papel de azote de la derecha, que tanto le aplauden algunos. Ha pasado de ser un guiri británico gracioso e ingenuo que loaba las excelencias de su país de adopción, como la siesta y la gastronomía, a faltarle el respeto a quién no opina como él. Aparte del citado tuit, tiene otro del mismo estilo contra el ex diputado de Ciudadanos:

Lo lindo es que no necesito burlarme de personas como tú; puedo leer una de tus ridículas columnas llenas de odio y bulos en ABC y ver que lo haces perfectamente tú mismo. Mindundi

Lo borré por ofendiditos como tu. bufón, niño rarito, pesao – ¿no es esto burlarse de alguien? Lo lindo es que no necesito burlarme de personas como tú; puedo leer una de tus ridículas columnas llenas de odio y bulos en ABC y ver que lo haces perfectamente tú mismo. Mindundi. https://t.co/JjSj9EtmYB — James Rhodes (@JRhodesPianist) November 30, 2020

Rhodes se burló del físico del alcalde del PP José Luis Martínez-Almeida

Como decimos, en esa guerra tuitera todos tienen sus partidarios y detractores pero ambos han incurrido en insultos y descalificaciones.

Ahora bien, es lamentable observar como James Rhodes se quiere hacer el gracioso faltando el respeto a Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Así se lo hizo ver Girauta en un primer momento.

El tal Rhodes sigue tocando al ritmo que le marcan desde Moncloa.

El artista, que fue el invitado estelar de Pedro Sánchez para presentar su programa económico con la plana mayor de su Gobierno, se sumó a los ataques del Gobierno PSOE-Podemos contra la Comunidad de Madrid.

En concreto, contra José Luis Martínez-Almeida a quien comparó ofensivamente en unas imágenes publicadas en su cuenta de Twitter.

La ‘bromita’ se acabó cuando Juan Carlos Girauta le dio un varapalo con una mordaz descripción del ‘pianista de Pedro Sánchez’.

“Rhodes, bufón del Reino, niño rarito, pesado donde los haya, asesino de Beethoven, va por el mundo burlándose del prójimo”, le respondió el exdiputado de Ciudadanos.