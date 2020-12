La actriz Macarena Gómez desafía a Irene Montero: «Hay un discurso de odio hacia los hombres»

Macarena Gómez, actriz famosa por su papel en la serie ‘La que se avecina‘, y que acaba de estrenar ‘30 monedas‘ (Álex de la Iglesia) en HBO, ha hablado de feminismo y machismo en la industria cinematográfica en el programa ‘Este es el mood’.

Allí, entrevistada por Amarna Miller para este programa de Badoo en Youtube, ha criticado el feminismo radical, ese que hoy día se ha impuesto vía Podemos, Irene Montero y su ‘chiringuito’ del Ministerio de Igualdad.

Estamos forzando el feminismo. Tienen que ser tus papás los que te hablen de la igualdad. No me gustan las mujeres que piensan que son tontos todos los hombres. Todas los necesitamos a nuestro lado. Somos iguales que ellos, y por eso no podemos denigrarlos

Hay un discurso de odio hacia los hombres. Yo siempre me he considerado muy feminista. Mis padres nunca me pusieron un impedimento. Yo soy una madre trabajadora y me puse a trabajar una semana después de parir, y muchas mujeres ‘feministas’ me insultaron y me dijeron que debía de quedarme cuidando del bebé. Yo decía, a ver, el niño tiene un padre, pues que lo cuide él