Enganchada de Macarena Olona (VOX) con PP y C’s: «¡Despierten! Con estos presupuestos España se va a la ruina»

Si no hay cambios, que no se esperan, los Presupuestos saldrán aprobados por 189 votos a favor de la coalición gubernamental. Son la suma de PSOE, Podemos, ERC, PNV, Bildu, los cuatro diputados del PDeCat, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe.

Este 3 de diciembre de 2020 se celebra el Pleno en el que se debate y posteriormente se votará las cuentas del Gobierno socialcomunista.

Macarena Olona (VOX) volvía a denunciar qué hay detrás de estas cuentas: «Esta tramitación de los PGE se ha convertido en el despiece de España».

El señor Rufián ha utilizado la fiscalidad para ahora cambiar del ‘España nos roba’ decir que ‘Madrid nos roba’. Así el Gobierno tenía la excusa para atacar a una de sus obsesiones ideológicas, la señora Díaz Ayuso. No es la primera, porque la primera es sin duda nuestra formación política, VOX.

El señor Rufián quiere acabar con el ‘dumping’ fiscal de Madrid. No con el concierto vasco, no, sino con el ‘dumping’ fiscal de Madrid. Un mantra que salieron a repetir sanchistas y comunistas. No tuvieron suficiente con secuestrar al pueblo de Madrid, ahora hay que arruinarnos y expoliarlos fiscalmente. Como española y madrileña de residencia son unos miserables y como abogada, son unos ignorantes porque en Madrid no hay dumping fiscal.

El objetivo del Gobierno es que caiga la señora Díaz Ayuso. Pongan nuestro nombre en la diana donde han colocado a Díaz Ayuso porque nosotros no vamos a abandonar al pueblo de Madrid.