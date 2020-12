Las redes se solidarizan con el manifestante al que el ‘vice’ quiere meter preso y hacen viral el #IglesiasGarrapata

Es lo que tienen las redes sociales. Las plataformas digitales, aún con su peligros y sus imposiciones, son un territorio donde el poder aún tiene más difícil actuar. Y mucho menos, de encarcelar.

Por eso, cientos y cientos de internautas se han solidarizado con Miguel Frontera. ¿Que lo que le molesta a Iglesias es que, entre otras lindezas, se le llame «garrapata»? Pues toma dos tazas, Pablo.

Uno de los motivos del vicepresidente segundo del Gobierno para pedir cárcel para Frontera, uno de los ciudadanos que se manifestaba frente a su casoplón en Galapagar , es que se le llamase a él «garrapata» y a su pareja, la ministra de Igualdad, «analfabeta«.

Pues ahí están las redes sociales para hacer del #IglesiasGarrapata Trending Topic (tema del momento) en Twitter. Qué aproveche, Pablo.

Pablo Iglesias, el mismo que defendía los ‘escraches‘ como el bendito ‘jarabe democrático de los de abajo’, ha interpuesto una querella contra Miguel Frontera, un ciudadano que se viene manifestando delante de su chalet de Galapagar.

Respandados por el ministro Marlaska y la fiscal Delgado -la del ‘Marlaska es maricón’, los podemitas Iglesias e Irene Montero acusan a Frontera de seis delitos -acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y, por último, otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente- que si son aceptados por la justicia podrían llevarle a la cárcel.

No cabe mayor hipocresía: Iglesias y Montero ya no defienden a «los de abajo», sino que piden para ellos prisión.

Curiosamente, era el propio Iglesias el que cuando le convenía -en plena campaña contra la prensa libre para justificar el acoso a periodistas críticos- decía desde la sala de prensa de Moncloa que la sociedad debía «naturalizar el insulto». Porque esas descalificaciones eran contra tipos como Javier Negre y Vicente Vallés.

He leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo: le han dicho que es como Javier Negre con traje y en un telediario le han llamado ‘cloaquín’… Yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe que lo insulten en las redes sociales y que le digan de todo”

Hay que naturalizar que en una democracia avanzada cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, se esté sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales, y el derecho cuando las cosas se salen de madre ofrece instrumentos para emplearlo.

Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que todos los que tenemos una relevancia y una presencia pública, como algunos profesionales de los medios, creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias. Incluso las cosas desagradables que vemos en las redes son normales y no soy partidario de perseguirlas. Si se atraviesan determinadas líneas el derecho ofrece instrumentos de defensa.