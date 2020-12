Noelia Núñez (PP): «En Fuenlabrada hay familias enteras de dirigentes del PSOE enchufadas en nómina municipal»

El PSOE no ha deja a nadie atrás… si es de los suyos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado «nulo de pleno derecho» el nombramiento de una veintena de funcionarios de carrera en una entidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, personas que el sindicato CSIF define como «familiares de altos cargos de la Corporación Municipal (PSOE) y de la sección sindical UGT», mientras fuentes municipales niegan «nombramientos a dedo» o «procesos hechos a medida».

Los magistrados han invalidado estos nombramientos al amparo del artículo 47.1 de la Ley de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras la denuncia interpuesta por el CSIF ante la Fiscalía Anticorrupción por el proceso de funcionarización en un centro público.

En el Ayuntamiento de Fuenlabrada hay verdaderas dinastías de la izquierda, un árbol genealógico socialista que abarca también a concejales como Francisco Manuel Paloma o Isidoro Ortega, que tienen a sus mujeres trabajando en el consistorio, o el ex alcalde Manuel Robles, cuya hija trabaja como asesora en el Ayuntamiento.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Noelia Núñez, portavoz del PP de Fuenlabrada, denuncia que «en Fuenlabrada hay familias completas de dirigentes del PSOE enchufadas en nómina municipal».

Y no son los únicos casos. Tenemos a la concejal de Economía Raquel López, cuyo padre ha tenido la suerte de encontrar trabajo en el Ayuntamiento, o el ex concejal socialista José Sánchez Luque, cuyo hijo también trabaja para el consistorio fuenlabreño. Aunque el récord va para un histórico de la agrupación socialista de Fuenlabrada, el ex teniente de alcalde Julio Crespo, que cuenta con nada más y nada menos que cuatro familiares en el Ayuntamiento.