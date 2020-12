Álvarez de Toledo: «Hay que quitar a Zapatero sus privilegios porque es agente de una dictadura criminal»

Cayetana Álvarez de Toledo no está dispuesta a seguir aguantando el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero a la dictadura de Nicolás Maduro.

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso afirma, en una entrevista con Europa Press, que “hay que quitar a Zapatero todos sus privilegios y prerrogativas porque es el portavoz, abogado defensor y agente de una dictadura criminal».

Las declaraciones de la diputada ‘popular’ llegan después de que Zapatero viajase hasta Caracas en calidad de observador internacional en las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana y, posteriormente, solicitase a la Unión Europea hacer «una reflexión serena y sosegada» sobre el no reconocimiento a las elecciones legislativas del país.

Una forma de actuar que, según describe Álvarez de Toledo, «ensucia el nombre de España y el prestigio de nuestras instituciones. La democracia española no debe permitirlo»,

«¿Qué tendrá o sabrá Maduro para que Zapatero se arrastre de semejante manera?», se ha preguntado la exportavoz del Grupo Popular para entender el comportamiento del exlíder del PSOE.

A pesar de los esfuerzos de José Luis Zapatero, junto a otros aliados de Podemos como son Evo Morales o Piedad Córdoba, la Unión Europea mantuvo su rechazo a reconocer el resultado del fraude de Nicolás Maduro del pasado 6 de diciembre.

El chavismo de Zapatero

Álvarez de Toledo matiza que su propuesta de quitar todos los privilegios y prerrogativas a Zapatero no radica solamente en su intento de blanquear el último fraude electoral del chavismo.

La diputada recordó que no es la primera vez que sostiene públicamente que Zapatero no merece ningún privilegio por la «vergüenza e indignidad de sus gestiones» en Venezuela.

«Es el portavoz de la dictadura desde hace muchos años. Empezó como mediador, pasó a ser portavoz oficioso de Maduro y ahora es el agente de la dictadura asesina criminal».

En este sentido, ha insistido en que hay que «retirarle cualquier privilegio o prerrogativa asociada a su condición de expresidente del Gobierno de España».

«Evidentemente no se le puede retirar el título de expresidente del Gobierno, pero no puede utilizar el nombre de España ni contar con ningún privilegio, prerrogativa o beneficio cuando está vinculado con la dictadura», ha abundado.

Por todo ello, la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso afirma que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez no puede tener en cuenta la opinión de Zapatero.

Por el contrario, recomienda oír la opinión que debe tener en cuenta es la de Juan Guaidó, la de Naciones Unidas, la de los presos políticos o los ciudadanos que «sobreviven a la represión miseria» y que lo que reclaman es «su derecho a vivir en democracia y libertad».

¿El precio de la mina de oro?

A pesar de que Álvarez de Toledo se ha preguntado «¿qué tendrá o sabrá Maduro para que Zapatero se arrastre de semejante manera?», la respuesta podrá estar en una mina de oro que el expresidente español tendría en Venezuela bajo el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.

Así lo desveló una de las personas más cercanas al líder del PSOE, la colombiana Piedad Córdoba durante una entrevista realizada por el analista Juan Manuel Ospina.

Un negocio que explicaría el constante interés del socialista español por defender a la dictadura de Nicolás Maduro, así como de enfrascarse en diálogos que solo benefician al chavismo para perpetuarse en el poder.

“Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto [la construcción chavista de grandes estadios de béisbol para beneficio personal o del régimen] y me dijo: ‘a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional [de la mano de la dictadura], nos llega por acá… por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando’”, delató la colombiana que se vio vinculada con los negocios ilegales de las FARC.

Incluso, Piedad Córdoba admitió que es un negocio rentable para el expresidente español: “nos va bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí”.

Ante lo beneficioso de sacar el oro venezolano para beneficio propio, la colombiana admitió que también pidió a Delcy Rodríguez que le diese su propia mina de oro para poder “ayudar” a los colombianos. Sin embargo, no termina de explicar si su petición tuvo o no éxito.