Carlos Herrera airea un escándalo: los tejemanejes de Sánchez y la Fiscalía para dañar al Rey

Este pasado miércoles 9 de diciembre Carlos Herrera, como les ha contado Periodista Digital, era noticia al revelar las intenciones del Rey emérito para estas Navidades. La estrella de COPE destacaba que “Juan Carlos no está juzgado ni encausado y no puede tener más privilegios, pero tampoco menos. ¿Pueden volver a casa asesinos de ETA aplaudidos por los socios del Gobierno y no puede volver una figura clave de la historia reciente de España por problemas administrativos? ¿Volverá en Navidad?”.

Y adelantaba a los oyentes de Herrera en COPE que “su intención es volver en Navidad. Aunque luego se vaya. Es un jubilado. Es un jubilado que puede ir a donde quiera y volver a su casa cuando quiera”.

Eran unas palabras que Herrera pronunciaba en su editorial de las 8 de la mañana aunque lo verdaderamente ‘sabroso’ de lo revelado por Carlos Herrera se iba a producir, tal y como ha comprobado PD, algo más de una hora después ya casi al final de la tertulia y poco antes de la intervención de los oyentes.

Argumento que repetía, con contundencia este mismo jueves 10: “Pedro Sánchez ha dado orden a la Fiscalía de perseguir al Rey Juan Carlos y la Fiscalía lleva dos años tras él y no ha sido capaz de llevar ningún asunto al juez. ¿Se acuerdan de ‘¿de quién depende la Fiscalía, del Gobierno?”.

El director de Herrera en COPE justo un día antes, como decimos, arremetía contra el presidente del Gobierno y le acusaba, junto a la Fiscalía del Estado de estar orquestando directamente los ataques al Rey emérito.

“La única línea de defensa ante estas acusaciones que organiza la Fiscalía, que es el ariete del Gobierno para este asunto, la única forma es precisamente que un problema administrativo sea solucionado por su representante legal, en este caso su abogado el señor Junco”, decía el locutor de COPE.

Herrera proseguía dando una información en primicia para sus oyentes, confirmada horas después: “Hoy su abogado está sentado con Hacienda para precisamente arreglar problemas administrativos dando [Don Juan Carlos] el primer paso, ¡no porque Hacienda le haya reclamado! Pues eso conlleva regularizar la situación, a lo mejor algún sobrecoste por pago tardío y eso queda solucionado”.

Y concluía con el argumento ya reproducido por PD: “A este señor se le ha quitado el sueldo, vive por la generosidad de sus amigos, no tiene ninguna causa abierta, ha realizado servicios impagables a la España democrática… ¿Y se cuestiona si puede coger un avión y venir a casa de su hija o donde quiera a pasar la Nochebuena? Me parece una instrumentalización utilizándolo de ariete contra la Corona por parte de una buena parte del Gobierno y ante la tranquilidad de la otra. Este Gobierno tiene las dos cabezas, el presidente de la República, Sánchez, y su primer ministro, Iglesias, se reparten el trabajo. Es indecente»