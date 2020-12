Repaso de Ayuso a Podemos: «Se van centrando, pasan de reventar cajeros a tener como líder a un atracador de bancos»

Monumental repaso de Isabel Díaz Ayuso a los podemitas madrileños.

Este 10 de diciembre de 2020, la presidenta de la CAM se dirigía así a la condenada Isa Serra en la Asamblea de Madrid:

El otro día que inaugurábamos un nuevo hospital pues ya estaba usted (por Isa Serra) en la manifestación.

Ayuso recriminaba a la representante de la izquierda radical su pasado, lo que le valió para ser juzgada y condenada por su actuación durante un desahucio: «Por lo menos en esta ocasión no estaba usted agrediendo policías».

A continuación, la presidenta ‘popular’ hizo referencia a la elección de Luis Nieto como nuevo líder de Podemos en Madrid:

«Lo que veo es que ustedes ya se van centrando», dijo con sarcasmo. «Usted reventaba cajeros, pero no se llevaba el dinero, ahora han elegido como líder a un atracador de bancos. Van centrando sus posturas y dentro de su partido hay gente incluso más radical. El palmarés de su partido es tremendo, no me extraña que así vean a los que provocan cortes de luz en la Cañada Real como ingenieros agrónomos».

🔴 En Podemos pasan de reventar cajeros a elegir como líder a un atracador de bancos. Ya se van centrando. ‼️ Aquí un nuevo repaso de @idiazayuso en #PlenoAsamblea a la izquierda radical. pic.twitter.com/FnG3p7eNaR — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) December 10, 2020

Recordemos que Serra se dejó grabar boicoteando cajeros para un documental emitido en el año 2013. Así que ciertamente, sí que se van ‘centrando’.

Luis Nieto, 61 años y antiguo atracador de bancos, es el nuevo líder de Podemos en Madrid

De Luis Nieto Pereira, nuevo líder de Podemos en Madrid, se pueden decir bastantes cosas, porque tiene ya 61 años y ha vivido con cierta intensidad, pero lo que más llama la atención es que fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años de prisión por participar en el atraco a un banco en 1980 en Galicia.

No es un detalle menor y da la impresión de que aflorará con frecuencia durante esta etapa de su existencia en la que Pablo Iglesias le ha encargado la tarea de reconstruir la formación morada en la capital, donde el partido no tiene representación institucional a raíz de la ruptura con la exalcaldesa Carmena.

Volviendo a su atraco a una sucursal bancaria en Orense «con violencia e intimidación en las personas y con utilización de armas peligrosas», subrayar que Nieto pasó sólo dos años y medio en la cárcel, porque el Gobierno de Felipe González le indultó.

La pena inicialmente era de cinco años y tres meses de prisión. El ahora líder podemita tenía entonces 23 años y andaba con malas compañías.

Junto a él estaban otros tres independentistas gallegos de la banda Loita Armada Revolucionaria (LAR).

Antes de asaltar el banco a mano armada, la banda robó un vehículo para usarlo en la fuga.

La sentencia de la Audiencia Nacional consideró probado que Nieto y sus compinches, también condenados, formaban una «asociación o grupo disciplinado, que ha escogido la violencia como medio de alcanzar el triunfo de sus aspiraciones independentistas y sociales».

Una vez fuera de prisión, Nieto opto por irse a Centroamérica a hacer aquello que en la época se denominaba ‘sandalismo‘ o ‘turismo revolucionario‘.

Estuvo en Honduras, flirteó con los sandinistas nicaragüenses y pasó unos años dando tumbos, antes de retornar a España.

Natural de Vigo, Luis Nieto está casado y tiene dos hijas y un hijo.

Según dice en la web de Podemos, compaginó estudios de Bachillerato Superior con trabajos en un hotel, una librería y una imprenta, y llevó a cabo de joven una militancia política en organizaciones estudiantiles antifranquistas.

La condena de la Audiencia Nacional se omite en su biografía oficial.

Este 7 de diciembre de 2020 se ha impuesto como líder de Podemos en la ciudad de Madrid con un 63 por ciento de los votos al diputado regional Jacinto Morano, candidato apoyado por la coportavoz estatal del partido y de la Asamblea madrileña, Isa Serra.