Policías piden imputar penalmente al ministro Marlaska por dos graves delitos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a mentir públicamente y su situación política es muy delicada pero también podría complicarse su futuro judicial. Fuentes policiales han confirmado que los vueltos de inmigrantes ilegales a la Península se organizaron el mismo día en el que el ministro del Interior estaba en Marruecos intentando controlar la crisis migratoria y mientras afirmaba que «el traslado de inmigrantes ilegales a la Península era ilegal».

«Cuando se habla de traslado a la península: hay que luchar contra la emigración irregular, y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa», decía entonces Grande-Marlaska. Ahora, el ministro del Interior se enfrenta a la posibilidad de que se solicite a Fiscalía la apertura de una investigación por un presunto delito de prevaricación y delitos contra la Salud Pública.

Una petición de investigación judicial que podría partir, tal y como aseguran a Periodista Digital fuentes próximas a Interior, desde los propios sindicatos policiales a los que Marlaska ha ninguneado en los últimos tiempos, ha expedientado a algunos de sus dirigentes e incluso ha acusado de mentir en relación con el traslado de inmigrantes, que ahora ha quedado demostrado.

Pero además, el experto en materia migratoria, Rubén Pulido, explica que «no solo podría haber ido contra toda ley de extranjería, sino que las sucesivas detenciones en Valencia evidencian el nulo control sanitario en estos viajes».

“Las sucesivas detenciones en Valencia” de las que habla Pulido hacen referencia a las que realizó la Policía Nacional al confirmar que dos inmigrantes ilegales trasladados a la Comunidad Valenciana procedentes de Canarias dieron positivos por Covid-19, en lo que claramente es una irresponsabilidad sanitaria por parte del máximo responsable de estos traslados, Grande-Marlaska.

Diversos sindicatos policiales han denunciado que la reubicación de estos ilegales se está haciendo sin control alguno. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncian: «Teniendo asignadas en Policía Nacional las competencias exclusivas en materia de extranjería y fronteras, desde el SUP creemos que los agentes, para empezar desde el punto de vista de la protección de su salud y de la promoción de las políticas de prevención de los riesgos laborales, deben conocer cuándo se va a producir la llegada de este tipo de vuelos y si los migrantes que en su momento llegaron a Canarias y ahora pisan la Península no representan un riesgo médico para ellos y terceras personas».

Los datos son alarmantes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reubicado a más de 2.000 ilegales en la península, todos ellos trasladados en vuelos desde Canarias. La Comunidad Valenciana (fundamentalmente Alicante y Valencia) y Andalucía (Granada, como asi lo denunciaba Luis Salvador, su alcalde) son las regiones que más ilegales habría recibido sin control alguno.