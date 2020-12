Íñigo Fernández (PP de Cantabria): «En lugar de decir la verdad, Revilla optó por esconderse con cobardía»

El portavoz parlamentario del PP en Cantabria, Iñigo Fernández, conversa con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital para comentar el monumental repaso que recibió Miguel Ángel Revilla en ‘Todo es Mentira’ tras intentar desmarcarse de las duras medidas que se han aplicado en la región decretando el cierre de la hostelería.

«A Revilla aquí ya le conocemos muy bien. Si no se le hacen preguntas pactadas, él se levanta y se va. Él solo se metió en un jardín en ‘Todo es Mentira’. Lo suyo hubiera sido decir la verdad, que es que tenemos que tomar medidas duras. Y tener un poco de comprensión y empatía con los afectador por esta pandemia. En su lugar optó por esconderse y ser cobarde. Lo menos que puede hacer después de tomar medidas tan duras es dar la cara» «Revilla hizo el ridículo. Como nunca se le hacen preguntas, cuando vio que la entrevista se le iba de las manos dijo de mala manera: «Yo me levanto y me voy». «Revilla no soporta entrevistas que no sean pactadas y por encargo»

LA POLÉMICA COMIDA DE ILLA EN LA FILMOTECA CON 11 PERSONAS

El Partido Popular se sumará a la petición que ha hecho la Asociación de Hostelería de Cantabria para que Pablo Zuloaga sea destituido si el vicepresidente de Cantabria no contesta a las doce preguntas que el Grupo Popular ha registrado a fin de que explique en el pleno del Parlamento los detalles de la comida que se organizó en la Filmoteca Regional el día 3 de diciembre, con motivo de la visita a la región del ministro de Sanidad.

Fernández ha criticado este 17 de diciembre de en rueda de prensa que en este tiempo el vicepresidente regional y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte no haya dado ninguna explicación, justificación o disculpa, como cabía esperar, respecto a esta comida, a la que asistieron once personas, incumpliendo las restricciones vigentes en la comunidad autónoma donde no está permitido celebrar este tipo de comidas con más de seis personas y además la hostelería solo tiene permitido servir comidas en las terrazas con un aforo del 75%.

Fernández considera que es un insulto a la inteligencia decir que era una comida de trabajo cuando se trató de “una comida en toda regla con mesa, mantel y cubierto”. A su juicio se trata de una ofensa para el conjunto de los cántabros que están obligados a cumplir las restricciones y, más en particular, para los hosteleros de la región que tienen los negocios cerrados por las medidas aprobadas por el Gobierno del que forma parte Zuloaga.

Desde el PP quieren conocer por qué se organizó esa comida con el ministro Salvador Illa en el interior de las dependencias de la Filmoteca Regional, quién lo organizó, quiénes asistieron, si eran todos miembros del Gobierno, cómo fue la comida y en virtud de qué privilegio pudieron celebrarla. “¿Acaso los miembros del Gobierno de Cantabria están exentos de cumplir las restricciones en materia de Salud Pública que afectan al conjunto de los ciudadanos de Cantabria?”, ha abundado Iñigo Fernández.

“Esto no admite más bromas y es más serio de lo que parece”, ha subrayado el parlamentario del PP, recalcando que el asunto “no es una anécdota” sino que tiene que ver con la “ejemplaridad”, porque “quien dicta las normas, tiene que cumplirlas”.