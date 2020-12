La noticia que sí necesitaba 2020: la hija de los ‘rojos’ Almudena Grandes y Luis García Montero sale falangista

Impactante. Las redes se resistían a creérselo. Y cuando lo han comprobado, han estallado en una sonora carcajada. Era la noticia que sin duda necesitábamos todos para soportar con mejor humor este funesto 2020.

Las víctimas de todo son la pareja de escritores Almudena Grandes y Luis García Montero, dos ‘rojos’ de auténtica pata negra. Él incluso llegó a ser candidato de IU a la Comunidad de Madrid, el partido en el que ha militado toda su vida.

Pues a pesar de esos antecedentes familiares, su hija Elisa les sale falangista. Según LOC, Elisa García Grandes participó el pasado día 4 de diciembre en un acto en la Sede de la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia.

Allí, fue presentada como «camarada» y ella glosó algunos aspectos del nacionalsindicalismo intentando aportar sus explicaciones de estas ideas como «ideología filosófica».

García Grandes fue la ponente principal de la charla ‘Nacionalsindicalismo. ¿Por qué en España?’. Con 23 años, ha sido militante del SEU (Sindicato Español Universitario).

