Un ayuntamiento gobernado por mujeres

Salceda de Caselas, situado en Pontevedra, http://salcedadecaselas.gal/ está gobernado por una mayoría de mujeres, al frente cada dos años estarán las representantes del PSOE y de Movimiento por Salceda, Veronica Tourón y Loli Castiñeiras, repartiéndose de este modo el poder.

Un gobierno municipal gobernado por mujeres, ambas jóvenes que desde hace mucho tiempo ha encarado su vida al servicio de la política y a establecer sus metas vitales en la carrera del servicio público. El tiempo nos dirá si alguna de ellas no llega a gobernar y presidir algún gobierno autonómico o nacional.

Nuestros jóvenes de los y de las cuales, nos sentimos orgullosos porque forman unas generaciones de lo mejor preparados, se ven abocados a la inmigración y dar la inversión hecha por los españoles al desarrollo de otros países, estando entre los mejores cualificados, lo triste es que sean retribuidos como los peores.

En época de pandemia, y de fiestas navideñas “Tricornios en Democracia”, ha iniciado un estudio por los pueblos de nuestro territorio nacional para comprobar cómo puede y por dónde ir el futuro de nuestras generaciones que salen al mercado hoy sin tener que irse y alejarse de España.

Después de sondear el estado actual y hacer una prospección comparativa entre el trabajo y los resultados económicos o retribuciones, la recomendación es que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, se queden en el territorio nacional y que se dediquen de lleno desde niños a la carrera política, es la más rentable y la que hace que uno progrese de forma rápida, elegante y mejor retribuida.

Esta mañana mantuvimos una entrevista con la concejal en Salceda de Caselas, Verónica Tourón, cabeza visible del PSOE, con amplias responsabilidades en este gobierno de mujeres, –-Urbanismo, participación ciudadana, industria, comercio, empleo y formación —antes estuvo situada en la oposición ahora en el gobierno, es un ejemplo de mujer y política o política mujer, estar en política estamos seguros será la opción mejor cualificada para tener asegurado un futuro prometedor, cierto y seguro. Nos habló de los proyectos sociales a favor de los pobres, de los parados y un sinfín de soluciones en las que trabaja a pesar de que la población se encuentra de espaldas a los que dicen que vienen a servir pero que sólo se sirven ellos. Cuestión que comprobamos hablando en la calle con empresarios y ciudadanos de a pie, los cuales nos relatan que ni ser mujer ni ser hombre da un plus de ética, decencia, excelencia y de servicio real y público.

Hace tiempo que desde está y otra plataforma venimos diciendo que es hora de que nuestros políticos, rindan cuentas, y las rindan en serio, hace tiempo que pedimos que en el código penal se tipifique el delito de “mentira electoral”; ahora es buen momento para que la mediocridad y la nueva casta política reciba una lección de ética. Se debe ir y estar en política cuando en su vida privada se demuestre que han hecho algo, y no ver la política como un medio de vida para enriquecerse de los impuestos de los ciudadanos.

Para Terminar, Salceda de Caselas, —Corporación municipal— está gobernada por mujeres, una buena noticia que no es nada nueva para los millones de ciudadanos del mundo, siempre las sociedades han sido gobernadas por las mujeres, con sus aciertos y con sus fracasos; más mujeres, ni más hombres, no quieren decir mejor o más excelencia. En este bonito pueblo de Galicia, hemos podido comprobar que la situación no es mejor que en otros, sino, muy igual o parecida, las quejas son abundantes, la desafección con sus políticos, políticas, es la misma y las protestas son abundantes.

Para finalizar Ya, nuestros jóvenes a la inmigración, los políticos desde pequeñitos hacer la hucha y carrera en sus casas, viviendo en un cuento a pesar de que las gestiones tanto de ayuntamientos como de autonomías sea un fracaso general, lo que nos lleva a pensar si no sería mejor disminuir entes públicos –desaparición de autonomías, ayuntamientos o reducirlos como dice la UE a su mínima expresión — y apoyar a nuestros jóvenes para que queden en sus casas y la riqueza y el progreso sean para todos y no para unos pocos, sean hombres o mujeres.