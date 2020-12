Errejón sigue sin dar con la tecla y ahora suelta que el discurso de Nochebuena lo debería dar una trabajadora sanitaria

Iñigo Errejón sigue intentando hacerse notar desde su Twitter, una vez ha comprobado que tanto él como su formación, Más País, han quedado totalmente orillados en el tablero político.

En esta ocasión, este jueves 24 de diciembre de 2020, Errejón hizo alusión al tradicional discurso de Navidad que esta noche pronunciará el jefe del Estado, el rey Felipe VI. El político izquierdista hizo un guiño simple y fácil al colectivo de los trabajadores sanitarios, que han estado al frente de la primera línea durante la lucha contra la pandemia, y reclamó que el discurso lo diera alguna mujer de este gremio.

«Quizás este año lo más representativo sería que el discurso de Nochebuena lo diese una trabajadora sanitaria».

Quizás este año lo más representativo sería que el discurso de Nochebuena lo diese una trabajadora sanitaria. — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 24, 2020

Al parecer, las redes no ‘tragaban’ con esta idea del exmilitante de Podemos y le pedían que se dejara de chorradas. Y es que es complicado para estos advenedizos de la nueva política intentar reclamar espacio y atención si no es con sus delirantes ocurrencias. «Tiene que hablar el jefe de Estado, aunque te duela. Y si el jefe del Estado no fuera un monarca, igual. Déjate de tonterías», le contestaban.

Tiene que hablar el jefe de Estado, aunque te duela.

Y si el jefe del Estado no fuera un monarca, igual.

Déjate de tonterías — Economía y libertad (@eco_liberal) December 24, 2020

Otros le recordaban si esa «trabajadora sanitaria» a la que él hacía alusión iba a ser, como suele ocurrir en otros espacios, la típica sindicalista de la izquierda que TVE y otros medios han intentado colar en diferentes espacios sin aclarar su afiliación. Y es que la gente tiene muy tomada la matricula a estos personajes:

Propongo a alguien imparcial y sin vinculación política 😊 pic.twitter.com/loFclqSgPj — Falcon, Avión Presidencial ✈ (@AvionPresidEsp) December 24, 2020

El Rey nos representa a todos, hablará por ellas y por todos los demás. — Tucatuca (@tucatucatuca3) December 24, 2020

El día «que te deje» la política vas a pasar mucha hambre. — Francisco Javier Ortiz (@Francis12333073) December 24, 2020