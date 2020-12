La dirección general da la razón a AEGC en su queja sobre los chalecos antibalas caducados y ordena su retirada.

«La primera vez que me mentiste el fallo fue tuyo, la segunda el error fue mío». «Chalecos caducados».

Un gobierno, un ministro y una directora general, incompetentes y que debían ser expedientados por lo grave que es atentar por falta de diligencia contra la seguridad de los Guardias Civiles que exponen su vida cada vez que salen a la calle a defender y garantizar los derechos constitucionales.

El pasado 12 de diciembre AEGC Asociación Española de Guardias Civiles volvió a denunciar ante los medios de comunicación la escasez de chalecos antibalas en la Guardia Civil lo que obliga, a los agentes, a seguir compartiéndolos en medio de una pandemia en la que se está exigiendo que se extremen las medidas de higiene.

Desde AEGC Asociación Española de Guardias Civiles el doce de diciembre volvimos a exigir que se nos dote a todos los guardias civiles de un chaleco antibalas personal, como ya tienen casi todos los integrantes del CNP que llevan años saliendo de la academia con ese importante material de autoprotección como dotación personal. Además desde la Asociación denunciamos también que el problema de falta de chalecos se iba a agravar en los próximos meses ya que había una importante partida próxima a caducar al cumplir sus 10 años de uso.

Para solventar el problema la Dirección General, como denunció AEGC, no había tomado la medida de sustituirlos sino que había decidido hacer una prueba de seguridad a dos de estas piezas por Comandancia y con ello dar por asegurada su eficacia. Una medida que, a nuestro juicio, no garantiza la seguridad de los guardias civiles, puesto que tan sólo se iban a comprobar unos pocos y los resultados considerábamos, y consideramos, no se podían extrapolar a toda la partida caducada.

Este lunes veintiocho de diciembre AEGC ha tenido conocimiento que los compañeros que tenían adjudicado uno de estos chalecos antibalas RABINTEX tenían que entregarlos en la Plana Mayor del Negociado de MATERIAL porque “a partir de esta fecha ya no se hará uso” del chaleco al estar caducado.

AEGC historia Asociación Española de Guardias Civiles se congratula de que al menos esta vez la Dirección General haya optado por rectificar para primar la seguridad de los guardias civiles y no permitir que se siguiese utilizando material caducado, una práctica habitual hasta ahora. Desde nuestra Asociación esperamos que esta medida sea el paso definitivo para dotar por fin a todos los guardias de un chaleco personal e intransferible, porque dudamos mucho que el Ministerio de Sanidad este de acuerdo con que se comparta un chaleco entre tres agentes en medio de la pandemia.

Desde nuestra Asociación volvemos a recordar a la Dirección General y al Ministerio del Interior que además de no tener chalecos antibalas, tampoco se nos ha proporcionado las defensas extensibles que deberíamos tener como dotación individual, ni todos los guardias tienen una y tampoco todos tienen la formación exigida para su utilización. Además AEGC Asociación Española de Guardias Civiles siguen sin comprender como a estas alturas hay policías locales que ya tienen de dotación pistolas TASER y los guardias civiles, con muchas más competencias y atribuciones en materia de Seguridad Ciudadana no tienen acceso a ellas.

Insistimos es una buena noticia que la Dirección nos haya escuchado y haya optado por la retirada de los chalecos caducados, pero la medida no será perfecta hasta que se nos dote a todos de manera individual de este material.