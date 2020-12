Pablo Iglesias se gasta 15.000 euros en 50 sillas para su ‘chiringuito’ y acaban en un almacén

Comienza a ser un clamor el despilfarro de los ministros podemitas y más concretamente los elevados gastos del Ministerio que dirige el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Y es que, más allá de las cuantiosas inversiones que ha destinado a remodelar la sede que tiene en el Paseo del Prado, el vicepresidente segundo del Gobierno ha destinado 14.999 euros a comprar una partida de 50 sillas de oficina con destino a un almacén.

El PP, pidió al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 una explicación por este gasto de casi 15.000 euros en unas sillas que no tendrían, de momento, utilidad alguna, por lo que no existiría urgencia. Asimismo, hay que destacar que esa compra asciende a “casi 15.000″ euros, en concreto 14.999, la cantidad mínima para poder conceder el “contrato a dedo” y no tener que sacar a concurso la licitación.

La explicación llegó a través de una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados. “En relación con la información interesada cabe señalar que, periódicamente, la Subdirección General de Oficialía Mayor tiene que renovar el inventario de sillas de trabajo y adquirir nuevas unidades dado que todas, en mayor o menor medida, se van deteriorando con el uso”, señalan desde el Gobierno, que añade que se trata de un “elemento fundamental para la salud laboral de los empleados”.

Tal y como consta en la respuesta parlamentaria, en el año 2019 se compraron 100 sillas de trabajo, se desafectaron 117 unidades y únicamente quedaron 5 sillas disponibles. A mediados del pasado mes de junio, dada la escasez de sillas, la incorporación de nuevo personal y la obligación de dar servicio a los tres departamentos ministeriales (Derechos Sociales y Agenda 2030, Sanidad y Consumo), se planteó el inicio de un expediente de contratación para la adquisición de 50 sillas de oficina que, curiosamente, tendrían como destino el almacén Departamento ubicado en el Paseo del Prado.

El hecho de que vayan a un almacén pone en tela de juicio la “urgencia” del asunto y su tramitación, ya que la Subdirección General de Oficialía Mayor justifica esta necesidad para iniciar un expediente de contratación bajo la modalidad de contrato menor de suministros. Este tipo de contratos, de acuerdo con la normativa vigente, establece que el presupuesto de licitación debe ser inferior a 15.000 euros (IVA excluido), por lo que el importe de licitación se fija en 14.999,00 euros (IVA excluido) y esto conlleva la limitación del número de unidades que se pueden adquirir, 50 sillas de trabajo de oficina. También hay que señalar que, al tratarse de un contrato menor, la adjudicación no necesita autorización alguna y puede ser otorgado “a dedo”.

El contrato fue adjudicado a Gil Estevez, S.A y las sillas fueron suministradas el pasado 7 de septiembre. En la actualidad siguen en los almacenes del edificio de Paseo del Prado, pendientes de distribuirse entre el personal de cualquiera de los tres Ministerios, cuando se incorpore nuevo personal o cuando se deteriore alguna silla y se requiera su sustitución, tal y como explican desde la cartera que dirige Iglesias.