Siete de cada 10 españoles opina que el Gobierno PSOE-Podemos lo ha hecho mal en la crisis del coronavirus

Ha sido el peor año de nuestras vidas, pero la mayoría de los españoles cree que esto es así tanto por la pandemia del coronavirus y sus devastadoras consecuencias como por la incompetencia del Gobierno de los Sánchez, Iglesias, Illa y Simón.

No hay duda: la mayoría de los ciudadanos de nuestro país cree que el Gobierno no gestionó bien la pandemia. Siete de cada diez cree además que hemos salido peor de la crisis y la mayoría que en 2021 no volverá la vida normal.

Una contundente mayoría opina además que la clase política no supo estar a la altura de las circunstancias, según una encuesta de NC Report para el diario La Razón.

El 84,5 por ciento de los encuestados cree que 2020 ha sido el año más duro que recuerda

Que 2020 ha sido el peor año de nuestras vidas no lo duda casi nadie: el 84,5 por ciento de los encuestados cree que 2020 ha sido el año más duro que recuerda mientras que hay un escaso 15,5 por ciento que opina lo contrario, según este análisis demoscópico realizado entre los días 28 y 30 de diciembre.

Llama la atención que muchos apuntan literalmente al Ejecutivo, al que acusan de improvisación y de lenta reacción a la hora de actuar rápidamente para neutralizar al virus y sus efectos.

La mayoría –un 53,1%– piensa que el Gobierno no ha realizado un buena gestión de la crisis sanitaria frente a un 37,7 por ciento que cree que sí lo ha hecho y un 9,2 por ciento que no sabe qué responder. Tampoco el papel de la oposición sale bien parado.

Sobre el Gobierno de coalición en concreto, la mayoría (57,2%) cree que esta bicefalia no ha funcionado.

Solo tres de cada diez cree que el Gobierno de coalición ha funcionado.