Bendodo (PP-A): “En Andalucía vacunamos a velocidad de crucero frente a un ministro de Sanidad que está a media jornada”

El portavoz del Partido Popular Andaluz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado que Andalucía está vacunando contra el Covid-19 a “velocidad de crucero”. Así lo ha manifestado, durante su intervención en el acto online ‘Málaga con el futuro’, organizado por NNGG de Málaga y que ha contado también con la participación del presidente de NNGG-A, Kike Rodríguez y con la candidata a la Presidencia de NNGG, Bea Fanjul.

Bendodo ha subrayado que “en Andalucía estamos en plena campaña de vacunación, y Andalucía está preparada para vacunar los siete días de la semana y cualquier hora del día”. En este punto, ha asegurado que “se han administrado ya 81.580 vacunas, el 60% de las 140.000 vacunas recibidas”.

Unas cifras que, a nivel nacional, “suponen que una de cada tres vacunas que se han puesto en España se han puesto aquí, en Andalucía”. Para Bendodo, “la tercera ola a la que ya nos enfrentamos exige este ritmo y nivel de dedicación en el que, una vez más, los sanitarios están demostrando su enorme profesionalidad”.

Por el contrario, ha lamentado que mientras tanto “la oposición se está dedicando a intentar sacar rédito político de los problemas, la preocupación y la tristeza de la gente, algo que no van conseguir”. Así, ha recordado que “el socialismo ya intentó boicotear el inicio del curso escolar, y no lo consiguió, porque fue un éxito, y ahora está poniendo pegas a la campaña de vacunación”.

Pese a ello, Bendodo ha insistido en que “desde Andalucía, una vez más, actuamos con anticipación, reservando un 20% de las vacunas, a pesar de las críticas del PSOE, precisamente para estar preparados en situaciones como ésta, con medio país paralizado por el temporal”. “No nos podemos permitir el lujo, si hay inclemencias meteorológicas, problemas de logística o de transporte, de no poner la segunda dosis porque sin ella la vacuna no es efectiva”.

Del mismo modo, ha explicado que la Agencia Europea del Medicamento ha permitido que del vial, del que se extraen cinco, puedan sacarse seis dosis, “una buena noticia porque aumenta la capacidad de vacunación”.

Para el portavoz del PPA, “Andalucía está preparada, y somos un gobierno prudente, y ha remarcado que “una vez más, Andalucía va por delante y actúa de forma racional, garantizando que aquellos que tienen puesta la primera dosis de la vacuna puedan contar con la segunda”.

Por el contrario, ha señalado, “en plena lucha contra la pandemia, en los inicios de una tercera ola que ya nos sacude, tenemos a un ministro de Sanidad a media jornada”. “No puede ser que en Andalucía estemos al doscientos por cien y el señor Illa esté al cincuenta por ciento, es inaceptable. No se puede ser candidato por el PSOE en Cataluña y ministro de Sanidad en plena crisis sanitaria, en plena tercera ola”.

Igualmente, ha afirmado, “que no puede haber diecisiete formas de afrontar la tercera ola, No puede haber diecisiete planes de vacunación Y no puede haber diecisiete formas diferentes de aprobar estímulos y ayudas para las personas y sectores más perjudicados”.

En definitiva, ha concluido, “no podemos tener un ministro de Sanidad a media jornada y un Gobierno que se esconde en vez de asumir su responsabilidad”.