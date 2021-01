La hemeroteca retrata a Sánchez: «¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de La Moncloa y pise el barro?»

«¿Qué coño tiene que pasar en este país para Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro?», se preguntaba en 2015 el líder del PSOE, Pedro Sánchez, desde Pradilla del Ebro, uno de los municipios de Zaragoza más afectados por la crecida de este río.

Hasta allí se desplazó el entonces líder socialista para denunciar la inacción de Rajoy.

Sánchez atacaba con crudeza al entonces jefe del Ejecutivo durante su gira por varios municipios de Aragón, La Rioja y Navarra, muy castigados por las riadas. Una actitud que contrasta con la suya actual para hacer frente a la borrasca Filomena.

El socialista acusaba al Gobierno del PP de «falta de prevención y de coordinación» en la gestión de esta catástrofe natural, algo que bien pudiera echársele a la cara ahora. «La visita de la ministra de Agricultura es insuficiente», añadía en aquel momento, mientras que exigía a Rajoy que «visite la zona del Ebro afectada y dé la cara ante los vecinos, los agricultores y los ganaderos afectados».

«Tenemos un presidente del Gobierno que no gobierna, sino que desgobierna, que descoordina, que no responde a los problemas de los vecinos, que no atiende a las demandas de los agricultores y ganaderos. En definitiva, tenemos un presidente del Gobierno de espaldas a los problemas de la gente»