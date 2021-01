El tuit ‘ganador’ de 2021: «Cuando hay que arrimar el hombro, veo uniformes. ¿Y los ‘okupa’ y antisistema?»

El usuario Ramón Labrador escribía este 10 de enero de 2020 un tuit que glorificaba a los militares y al Ejército español, tan denostado por algunos, y que se volvía viral.

En concreto, su agradecimiento a la labor de los uniformados lleva a estas alturas más de 21.000 likes, todo un hito.

«Cuando hay que arrimar el hombro, solo veo uniformes. ¿Dónde están los antisistema, okupas y populistas», se preguntaba este usuario, a la par que adjuntaba una instantánea de nuestros militares en plena faena, pala en mano, retirando la nieve de un hospital.

La labor del Ejército y de la UME, así como el de la Policía y los Bomberos, se ha tornado esencial durante la borrasca Filomena. Un trabajo que agradeció personalmente en la noche de este 10 de enero de 2021 la ministra Margarita Robles. En cambio, los Ignacio Escolar, Antonio Maestre, Jesús Maraña y Julia Otero callan enmudecidos, a pesar de la ‘turra’ que dieron con el dichoso chat de militares jubilados llamando a un golpe de Estado.

Como decíamos, andaba la izquierda política y mediática aquellos días soliviantada con el chat privado de un grupo de militares jubilados, donde se dicen, nadie lo niega, barbaridades del tipo «hay que fusilar a 26 millones de personas».

Los partidos de la izquierda, empezando por los que conforman el gobierno de coalición, y los medios que le apoyan, como la gubernamental TVE y laSexta, y todo el ejército de digitales que los jalean, como infoLibre, Público o eldiario.es, le dan mucho bombo a las cosas que un grupo de jubilados decían en su whatsapp privado.

Sin embargo, todos ellos callaron o miraron para otro lado cuando Enrique Santiago, un cargo público sí, y qué cargo, secretario general del PCE, actual diputado de Unidas Podemos y vocal en la Diputación Permanente, dijo en público auténticas barbaridades sobre el rey Felipe VI.

Otero es de esas ‘progres’ que también se escandalizaba con el maldito chat privado que en nada representa los valores y el trabajo del actual Ejército español.

Como era de esperar, la locutora de Onda Cero es otra de las periodistas con nombre y micrófono que ha ‘comprado’ toda la basura que en los últimos días llega vía redes sociales sobre nuestras Fuerzas Armadas.

Al final, se trataba de elevar a categoría de noticia un simple chat privado donde varios militares jubilados decían entre ellos barbaridades y de airear un vídeo donde una brigada de paracaidistas supuestamente hacía el saludo fascista.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, observó con estupor cómo la Otero era una de esas personas en adquirir la mercancía averiada de los Antonio Maestre y compañía.

La presentadora de ‘JELO’ preguntó hasta en cuatro ocasiones por cuestiones al parecer muy comprometedoras para la ministra, que optó por hablar alto y claro y defender a los militares españoles:

Las Fuerzas Armadas son democráticas. Como en todo gran colectivo, hay una exclusiva minoría, que en este caso es de gente retirada. Esas personas no representan a las FFAA actuales. Son personas que lo hacen a titulo particular. Los del chat no pertenecen a las FFAA en el momento actual.