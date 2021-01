¿Se ha hecho Dina Bousselham un Pedro Sánchez en su último libro? «Quería que se lo escribiese todo yo»

Dina Bousselham sigue agrandando su ‘leyenda’, muy a su pesar.

La exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo ha recibido una acusación terrible en Twitter.

Un tuit de Mimunt Hamido Yahia, autora de ‘El velo exhibicionista’ encendía todas las alarmas: «¿Se referirá @DinaBousselham al libro para el que me pidió como favor que le contestara como a unas 150 preguntas? menos mal que tonta no soy y me di cuenta de que quería que se lo escribiese todo yo. Me pregunto ¿a que otra tonta embaucó?».

Las acusaciones no acababan ahí: «Ella y su panfleto entrecomillan como «escritora» a alguien a quien le dieron el premio Nadal…Me gustaría saber quién ha sido su negra. Tengo su correo, por si acaso le da por desmentirme. Y pido retuit, que estoy muy harta ya! las caretas que caigan, solo me gustan en carnaval!»

Bousselham responde

La directora de ‘La última hora noticias’, diario ideado y financiado por Podemos, se daba por aludida y entraba en la refriega. Todo ello en la plaza pública de Twitter, para que el espectador disfrute cómodamente del esperpento sin pagar entrada: «Deja de hacer el ridículo que ya eres mayorcita. Y por cierto, leete el libro primero. Qué mal envejeceis algunas.»

El 24 de febrero de 2020, Bousselham anunciaba a su cohorte de seguidores que en abril de ese año salía un libro en el que habían colaborado un tal Juan Ignacio Castien y ella para saber cómo afectaba «lo religioso/secular en la compleja identidad de las mujeres de origen migrante provenientes de la cultura musulmana».

Una ‘investigación’ en la que, según le acusan, no tuvo reparo en realizar hasta 150 preguntas a sus fuentes, lo cual da pie a imaginar lo que habrá aportado ella, que mientras tanto sigue bien protegida en Unidas Podemos.

Un ‘modus operandi’ que como directora extenderá al panfleto que dirige.