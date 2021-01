Iglesias no rectifica tras comparar al fugado Puigdemont con el exilio republicano: «Mi padre y mi abuelo fueron encarcelados»

Pablo Iglesias no ha querido rectificar sus intolerables palabras del pasado domingo 17 de enero de 2021 sobre Puigdemont y el exilio republicano. Hasta las asociaciones de la memoria histórica se han escandalizado con el vicepresidente, tachando sus declaraciones de injustas y falaces.

Y es que el podemita puso a la misma altura al fugado Carles Puigdemont, que vive un exilio dorado en Waterloo, con el dolor, la miseria y la muerte de Antonio Machado y miles de republicanos españoles que tuvieron que abandonar España tras la finalización de la Guerra Civil.

En la mañana de este 19 de enero de 2021 Iglesias tenía una magnifica ocasión para rectificar o al menos matizar sus palabras en ‘Salvados’.

Nada de eso. El podemita aseguró que «lecciones de la derecha ni una» y recordó el pasado de sus familiares. «A mi abuelo y a mi padre los encarcelaron por republicanos y antifranquistas».

«Ahora la derecha se acuerda de los republicanos españoles. Nuestra fuerza política trabaja para que algunos de los exiliados republicanos que están enterrados en el extranjero puedan descansar con honores en España», argumentó el vicepresidente ‘morado’ para eludir su responsabilidad y huir de la quema.

Inmediatamente, utilizó la fórmula fácil de recordar a sus familiares:

A mi abuelo y a mi padre los encarcelaron por republicanos y antifranquistas. Lecciones ninguna de la derecha. Claro que los contextos históricos son diferentes. Yo no me voy a sumar a la criminalización del independentismo, yo no voy a criminalizar a alguien por sus ideas. Los que han maltratado la memoria de los republicanos son otros.