“Las teles compradas y la sociedad adoctrinada”, el vídeo de Iglesias y Sánchez que revienta las redes

Infovlogger ha vuelto a apuntarse un triunfo en las redes sociales, esta vez gracias a un vídeo que ha subido a su exitoso canal de YouTube. El popular comentarista, siempre pegado a la actualidad, es un azote para el Gobierno de Pedro Sánchez, su socio Pablo Iglesias, PSOE, Podemos, la izquierda y el ‘mundo’ progre en general.

En esta ocasión, en un vídeo titulado Progre Style Pedro Sánchez Ft. Pablo Iglesias, el autor hace un duro repaso a la actualidad del Gobierno de coalición. En la introducción del vídeo explica “Pablo Iglesias y Pedro Sánchez vuelven a la carga para cantarnos sus mentiras, bulos y demás desastres que están llevando a cabo de nuestro país. Esta vez al ritmo de PSY. ¡Disfruten lo cantado!”.

Y lo cantado no tiene desperdicio, por ello en Periodista Digital reproducimos alguna de las estrofas que Infovlogger tararea y baila al ritmo del gangnan style, pero poniéndose en la piel tanto de Iglesias como Sánchez que nos cantan al alimón lo siguiente:

“Nunca había pensado que estaría en el Gobierno, España está en la mierda pero a mí me importa un cuerno. Somos los progresistas solo nos importa el pueblo. Socialismo sí, pero para ellos”.

“Progre soy, viva la lucha feminista así que progre soy, y a mi mujer hago ministra, progre soy, viva la lucha proletaria pero yo me voy a una mansión de cuatro plantas. Pero no olvides que soy tu líder que solo a mí me debes servir, que soy el amo de toda España. Mi sueldo tú vas a pagar y tu negocio y tu bar yo voy a cerrar”.

Infovlogger, caracterizado de Iglesias y Sánchez y con fondo en Moncloa, Congreso o cartelería del PSOE, continua su interpretación:

“Eres un fascista, eres un machista… El progreso quería traer a toda España y lo único que he hecho ha sido montar una mafia. El pueblo me eligió para que les diera trabajo y yo les encerré y les mandé al paro. Progre soy. A las teles tengo compradas porque, progre soy, la sociedad adoctrinada así que progre soy”.

“Una paguita voy a darte y así me votarás para no morirte de hambre. Las dictaduras si son de izquierdas me molan mil. Con la mentira voy gobernando, la corrupción mola un montón, me lo consienten por ser progresista yo”.

Y concluye: “Viva la libertad de expresión, pero te callas si no votas lo mismo que yo. Voy a ver qué es lo que hay que cambiar para que aquí ya nunca más se vuelva a votar

El vídeo, en apenas 24 horas y a la hora de cerrar esta información, lleva ya casi las 75.000 visualizaciones, 1.4500 comentarios y cuenta con más de 17.000 ‘me gusta’.