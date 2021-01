Máxima tensión: Irene Montero, escoltada por agentes, vuelve a vejar a Policía y Guardia Civil

El Ministerio de Irene Montero, a través de uno de sus departamentos muy bien pagados; el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, adscrito a la cartera de Igualdad, ha publicado los resultados del estudio que lleva como nombre Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de las potenciales víctimas en 2020.

Dicho estudio no es más que otra ‘excusa’ de Montero para arremeter contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quizás porque olvida que su fortín de Galapagar está protegido las 24 horas del día, a veces con mucho exceso de celo, por parte de Policía y Guardia Civil.

En el mencionado informe, incide en lo que en otra ocasión había asegurado el departamento de Monetero: se señala de nuevo a la Policía, desprestigiando su trabajo al defender que los cuerpos policiales «ofrecen un trato discriminatorio asociado a estereotipos raciales y culturales«.

«El 14% de las personas encuestadas fueron detenidas por la policía en los 12 meses anteriores a la encuesta. De las personas detenidas, el 40% cree que el motivo de la parada fue su origen étnico», se recoge en el informe. «Hay grupos que continúan percibiendo un notable trato discriminatorio, cuyas experiencias están determinadas por sus características personales y estereotipos asociados a su colectivo».

También se afirma que «el 13% de las personas encuestadas indica que la Policía le ha pedido la documentación en la calle debido a su origen racial o étnico, mientras que un 9% percibe que le han registrado su maleta, bolso o mercancía, debido al mismo motivo».

Los autores de la encuesta explican que «estas son apreciaciones subjetivas de parte de la población encuestada».

Por otro lado, también publica algunas entrevistas en el que los elegidos atacan a la Policía. Por ejemplo, un «hombre, grupo de África no mediterránea», explica que «hay una diferencia entre la policía que está en oficina y en la calle, no hay respeto, te tratan como a un trapo«, mientras que otra mujer africana explica que «en la calle como están sueltos y no tienen gente detrás, hacen lo que les da la gana, en la calle es donde sacan su verdadero yo«.

Como le hemos contado en Periodista Digital, esta encuesta se suma a la campaña que el Ministerio de Igualdad sacó a la luz y en la que se acusaba de racismo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con frases vejatorias y acusatorias contra Policía y Guardia Civil como «me han identificado por mi color de piel u otros rasgos sin razón objetiva«.

Tal y como han confirmado a PD fuentes policiales, «estamos hartos de los ataques de los de siempre, que además están en el Gobierno, y la situación ahora es de máxima tensión… no vamos a estar callados mucho tiempo más».