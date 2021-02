La sobrina de Doña Letizia escandaliza a Casa Real con una explosiva confesión sexual

La sobrina de Doña Letizia, la familiar más rebelde de la Reina, ha ‘reaparecido’ para disgusto de Casa Real. Hablamos de Carla Vigo, hija de su difunta hermana Érika Ortiz y de Antonio Vigo y ‘ojo derecho’ de Doña Letizia, que se ha dirigido a sus seguidores en las redes sociales para lanzar un auténtico bombazo a modo de confesión sexual…

Carla se sinceraba con sus fieles en Instagram, dirigiéndose a ellos es una de sus ‘stories’: «Soy bisexual», ha reconocido la joven en una especie de juego en el que sus seguidores le hacían preguntas y ella tenía que responder «verdadero o falso».

Todo ocurría, tal y como ha comprobado Periodista Digital, cuando uno de sus 15.000 seguidores se lanzaba con una pregunta nada políticamente correcta interrogando a la sobrina de la Reina sobre su intimidad y sus inclinaciones sexuales y Carla Vigo no se cortó ni un pelo y entró al trapo inmediatamente.

Así, a la afirmación «eres heterosexual», Carla Vigo respondía «falso», reconociendo que inmediatamente después ser «bisexual«. La sobrina de la consorte del Rey Felipe VI ilustró su polémica pero sincera contestación con icono con una de las banderas del colectivo LGTBi, la que representa a las personas bisexuales.

Tal y como ha podido conocer PD de fuentes próximas a Palacio, la respuesta de Carla no ha sentado bien en Casa Real. Zarzuela había pedido expresamente a la sobrina de la Reina que tuviese un “tono discreto” en sus redes sociales, después de haber protagonizado varias polémicas por declaraciones no apropiadas para alguien tan próximo a la Familia Real.

Ahora Carla, que había aceptado las peticiones de Palacio, ha reaparecido hablando de su sexualidad, pero no es una sorpresa: Carla Vigo nunca ha ocultado su afinidad con la comunidad gay. De hecho, hace unos meses, en su primera entrevista en televisión, la sobrina de Doña Letizia habló de su apoyo a la diversidad sexual.

Además se refirió a la política: «soy apolítica, pero sobre todo quiero dejar claro que soy una gran defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Pareja no tengo, por el momento no», matizó. También se refirió a su tía, la Reina Letizia, de quien no mantiene muchos recuerdos antes de que entrara a formar parte de la Familia Real. «No acabo de asumirlo, está tan metido en mí que no me siento como ellos… Creo que soy una persona normal», dijo entonces, aunque explicando que tiene la misma relación de siempre tanto con sus parientes maternos como con los paternos.

A finales de septiembre, Carla Vigo se mudó a Alemania para alejarse del foco mediático. Estudia allí Bellas Artes. En sus redes sociales, se presenta como bailarina de la Smile Crew Company.