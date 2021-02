David Jiménez Torres: «Sánchez trabaja para naturalizar el ‘procés'»

La premisa de la que partía el sistema creado por la Constitución de 1978 era que el modelo autonómico serviría para satisfacer a los nacionalistas vascos y catalanes.

Gracias a él, se produjo un largo proceso descentralizador mediante el cual las competencias del Gobierno central se transfirieron a las autonomías.

El sistema facilitó así un notable aumento del autogobierno en Cataluña, el País Vasco y el resto de España. Si uno se ceñía al plano general, los hechos parecían elocuentes: la premisa se había cumplido.

Pero en algún momento de la historia reciente esto dejó de ser así. Y es posible que el instante definitivo fuera 2017, el año en el que el procés catalán desembocó en el referéndum ilegal, la declaración unilateral de independencia, la suspensión de la autonomía catalana mediante el artículo 155 y las detenciones y huidas de algunos de sus líderes.

Fue, dice Jiménez Torres, «la crisis que cambió España». Porque no se trató solamente de un conflicto de las élites; aquel episodio fue vivido con intensidad por millones de españoles.

Armado de la capacidad documental propia de los historiadores para narrar los precedentes del procés, de la voluntad narrativa del periodismo para contar lo que sucedió durante éste y del talento analítico de sus mejores columnas para ver su proyección en el futuro, Jiménez Torres ha completado una de las mejores obras ensayísticas recientes.

David Jiménez Torres es profesor e investigador en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Historia y en Filología Inglesa por la Universidad Washington en San Luis, máster en Literaturas y Culturas Europeas y doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge.

Es autor, entre otras publicaciones académicas, de la monografía Nuestro hombre en Londres: Ramiro de Maeztu y las relaciones angloespañolas (Marcial Pons) y coordinador del libro colectivo The Configuration of the Spanish Public Sphere (Berghahn).

Es columnista en El Mundo y ha colaborado con medios como Times Literary Supplement, El Español, Libertad Digital y Letras Libres. Ha escrito, asimismo, el ensayo literario El país de la niebla (Ipso) y dos novelas, Salter School (Martínez Roca) y Cambridge en mitad de la noche (Entre Ambos).