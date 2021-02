Alfonso Ussía solicita a Irene Montero ser la niñera de su hija por la mitad de sueldo de Teresa Arévalo

Alfonso Ussía se ofrece a ser la niñera de la hija de Pablo Iglesias e Irene Montero.

El reconocido columnista ha enviado una misiva a los líderes podemitas tras destaparse el escándalo de Teresa Arévalo, que ejercía como tal y cobraba un estupendo sueldo proveniente del presupuesto del Ministerio de Igualdad.

Esta era la alocución de Ussía, cuya grabación hace furor por las redes sociales. A ver si le tienen en cuenta:

Me llamo Alfonso Ussía Muñoz-Seca, he superado los 70 años de edad, 45 cotizando en la Seguridad Social y al corriente de mis impuestos.

Le solicito por motivos que tienen que ver con la experiencia ser su nueva niñera, tengo nietos y conozco los manejos para que los bebés expulsen los aires, y también he cambiado pañales de mis hijos y nietos. Nací en el sanatorio de San Francisco de Asís de Madrid, ese magnífico hospital privado al que su vicepresidenta Carmen Calvo acude para ser atendida cuando su salud lo demanda.

Podría haber nacido en Ciudad Real o Migueliturra como Teresa Arévalo, su niñera, que hay que ver lo importante que es usted con gabinete y todo, después de haber desarrollado con brillantez su carrera de cajera.

Como estimo poco probable que después del escándalo siga usted encomendando el cuidado de su hija a una niñera que percibe 52.000 euros al año y considerándome uno de los españoles que le pagamos el sueldo a Doña Teresa, me ofrezco por la mitad a sustituirla como asesora y niñera. Pero soy varón y heterosexual, los médicos me asignaron al nacer el género masculino y creo que acertaron. No soy binario ni transexual, menos aún lesbiana, porque para ello los médicos deberían haberme asignado el género femenino, y al comprobar que tenía pirulete y huevetes no lo hicieron.

Soy bastante normal dentro de lo que cabe. Y encima soy partidario de la ducha diaria, de llevar el pelo limpio, de gastar mucho jabón, y de la colonia, por si acaso usted y su marido conocen su existencia.

Una exauditora de Podemos acusa a Iglesias y Montero de usar como niñera a una alto cargo de Igualdad

La información la recogía el diario El Confidencial.

Según la exjefa de Auditoría de Unidas Podemos, Mónica Carmona, el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, habrían recurrido a los servicios de una alto cargo del departamento de la pareja del líder morado para que hiciera las veces de niñera.

Según el testimonio que Carmona ha remitido al juez del ‘caso Neurona’, los cabecillas de Unidas Podemos, ahora formando parte del Ejecutivo socialcomunista, habrían utilizado de forma irregular a una asesora de nivel 30 del Ministerio de Igualdad como niñera de su hija pequeña.

Según la que fuera asesora del partido morado, tanto Pablo Iglesias como Irene Montero habrían confiado el cuidado de la menor desde que esta nació en agosto de 2019 a la exdiputada de Unidas Podemos María Teresa Arévalo Caraballo.

Pese al carácter privado del encargo, la política lo compatibilizó en un primer momento con un sueldo del grupo parlamentario de la formación podemita y, después de la llegada de Unidas Podemos al Gobierno en enero de 2020, con un salario del Ministerio de Igualdad tras ser nombrada por Montero jefa de gabinete adjunta de su cartera. El montante por esta tarea asciende a unos 52.000 euros anuales.