Twitter ‘trolea’ a Alberto Garzón por recomendar comer legumbres: «Para eso ya tenemos a Arguiñano»

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, es otro de esos titulares de una cartera que pasa esta época desocupado, demostrando que tanto él como su ministerio fueron una concesión de Pedro Sánchez cuando pactó el Gobierno con Pablo Iglesias.

Con este panorama, Garzón intenta entretenerse en Twitter y esta vez ha recordado la importancia…de comer legumbres.

Así es, para esto pagamos un ministro y un ministerio como el suyo, para que nos cuenten lo mismo que el cocinero Karlos Arguiñano y otros grandes profesionales del fogón recuerdan a diario en sus programas. Luego nos sorprendemos porque la República Checa nos supere en PIB por habitante.

«Hoy, además, es el día internacional de las legumbres. Es importante que recordemos que consumiendo de manera más saludable no sólo cuidamos nuestra salud individual sino que también cuidamos el planeta y, por ende, la vida», añadía Garzón en su Twitter. Los ministros ‘de cuota podemita’ haciendo grande este país.

Hoy, además, es el día internacional de las legumbres. Es importante que recordemos que consumiendo de manera más saludable no sólo cuidamos nuestra salud individual sino que también cuidamos el planeta y, por ende, la vida. https://t.co/LBfPkaLi52 — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) February 10, 2021

Las redes reaccionan: «Para esto no necesitamos un ministerio»

Ya que nuestros políticos buscan populismo en redes sociales, las mismas plataformas le devuelven lo servido.

«Muy bien, ¿pero no ves que para hacer recomendaciones culinarias y dietéticas no es necesario un ministro»; «eso ya nos lo cuenta Arguiñano y nos sale muchísimo más barato»; «yo siempre me acuerdo de ti cuando como legumbres, Alberto: para ser exactos, un rato después», eran varios de los numerosísimos reproches que le llegaban al de IU.

Está bien todo esto, pero no ves que para hacer recomendaciones culinarias y dietéticas no es necesario un ministro y por ende un Ministerio ?? — eduardo gómez (@leboswki) February 10, 2021

Eso ya lo dice Arguiñano todos los días con mucha más gracia. Y además, nos sale mucho más barato.

Deja de ver la TeleTuerka y pásate a la antena del Ñam Ñam. pic.twitter.com/OlcLzzu1OH — Felipe G. Aguirre 🇪🇸 (@GreenFraile) February 10, 2021

Esto lo puede decir Arguiñano en su programa de cocina, no hace falta un ministerio — Isa76🇪🇦👑 (@Isisfer4) February 10, 2021

Yo siempre me acuerdo de ti cuando como legumbres, Alberto. Bueno, para ser exactos, un rato después. — ᏒᎪᎽbᎪᏟᏦ 🎼 (@Rayback_TW) February 10, 2021

Dilapidar millones en un ministerio que no sirve para nada sí que es contaminar el planeta. — valdi63 (@valdi63) February 10, 2021