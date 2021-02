La ociosa Irene Montero tiene otra ocurrencia: trabajará para que las mujeres «puedan estudiar» carreras científicas

Las científicas en particular y las redes en general no se lo acababan de creer, pero por desgracia todo es posible con los ministros de cuota de Podemos de este desastroso Ejecutivo.

Ante el avance de la tercera ola de la pandemia del coronavirus, Irene Montero y su Ministerio están vacíos. Pintan menos que Isco en el Madrid. No hay rastro de actividad palpable, más allá que preparar el 8M de cada año pertinente y los escándalos por pagar a su niñera con parte del presupuesto del ministerio.

La última ‘ocurrencia’ de la excajera y pareja de Pablo Iglesias es irse a Twitter a denunciar lo mal que lo tienen aquellas que se quieren dedicar a la ciencia por culpa de «los roles y los estereotipos machistas». Pero mujeres del mundo, no os preocupéis, que podéis contar con Montero.

Aunque entre las redes la gente le intentaba recordar a la podemita que la «única barrera» para acceder a una carrera científica (o no científica) es la nota de corte, ella insistía en que la responsabilidad de su ministerio es garantizar que «todas las mujeres, nazcan en la familia que nazcan, o en el barrio que nazcan, tengan la oportunidad de acceder a los estudios científicos». Faltaría más, estando ella.

Las redes no se iban a quedar calladas ante estos lamentables argumentos aunque otra cosa es que consigan algún tipo de cambio en Montero, convencida como está de lo que hace porque además, si no siguiese por esa vía ni ella ni su ministerio tendrían otra razón que ser. Hay que seguir alimentando el pesebre.

Una tuitera daba con la clave: «Lo más duro del trabajo de Irene como Ministra es tener que inventar 1 problema diario sobre las mujeres que no existe. Inventarse la solución, ya es más sencillo».

Soy ingeniera desde hace 25 años. No tuve ningún impedimento, ni presión para elegir mis estudios ni mi vocación. La única barrera que me encontré fue la nota de acceso. No estáis trabajando en nada.

— LolaMad (@Pastiapasti) February 11, 2021