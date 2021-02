VOX Andalucía exige transparencia para saber cuánto dinero público se destina a los medios de comunicación

Manuel Gavira, diputado de VOX por Cádiz, ha defendido este jueves la moción relativa a comunicación social, la necesidad de que los medios de comunicación públicos «estén al servicio de los andaluces y no del Gobierno y de sus partidos» y de «que no haya opacidad, sino simplicidad para saber qué pasa con cada céntimo de euro que sale del Gobierno de Andalucía y va a parar a un medio de comunicación no público».

«La intención de VOX es que la libertad, pluralismo y objetividad empiece a articularse y controlarse cuanto antes» con «mecanismos de transparencia en todos los ámbitos» para que el dinero «vaya destinado a la sanidad, educación, servicios sociales, a crear empleo…».

Gavira, muy crítico con todo el dinero que se despilfarra en publicidad institucional, reclamó transparencia para que la ciudadanía de Andalucía «conozca cómo se hace, qué cuesta y a quién se le da la publicidad institucional».

«Queremos que se sepa bien quién recibe e insistimos, cada céntimo de euros de los andaluces. Solo siendo absolutamente transparentes podremos tener argumentos sólidos ante por ejemplo los youtubers, que también generan riqueza y ven que aquí se nos caen los millones en campañas inútiles», siguió diciendo.