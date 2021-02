El Rey Juan Carlos da un golpe en la mesa, rompe su silencio en Abu Dabi y manda malas noticias a Podemos

Desde Podemos sus principales líderes, como Pablo Iglesias o Pablo Echenique, extienden el mantra de que el Rey emérito está “en las últimas en el exilio”. Han sido muchas las informaciones que estos días se han filtrado en torno a la (mala) salud de Don Juan Carlos e incluso se ha llegado a decir que su estado era “grave”.

Pero no, el Emérito se ha cansado de estos rumores, que él cree malintencionados, y responde a quienes le desean todo lo malo, esto es los republicanos de Podemos o quienes aprovechan cualquier oportunidad para arremeter contra la Monarquía y Familia y Casa Real.

Don Juan Carlos ha hablado con Okdiario después de que numerosos rumores apuntaran a que su estado de salud era «muy grave». «Estoy bien, hago dos horas de gimnasia todos los días», ha asegurado el Rey emérito a este periódico para desmentir las informaciones que apuntaban a un deterioro preocupante de su salud. Es la primera vez que se escucha la voz del ex monarca después de que abandonara España y estableciera su residencia en Emiratos Árabes Unidos.«¿Qué tal, cómo se encuentra?», le preguntamos. «Bien, haciendo dos horas de gimnasia diarias», responde el Emérito. El Rey no quiere entrevistas presenciales porque «yo no puedo cambiar las normas del país. Hay cuarentena. Para mí es muy difícil romper las reglas», responde con amabilidad.

Las palabras del Rey Emérito desmienten taxativamente los rumores de que se encuentra mal de salud. El pasado mes de diciembre, un periódico catalán publicó que se encontraba ingresado en la afamada clínica hospitalaria Claverland como consecuencia de estar contagiado de coronavirus. Sin embargo, a las pocas horas de la difusión de la noticia, la Casa Real emitió un comunicado desmintiendo que se encontrara contagiado de Covid-19.

Juan Carlos I salió de España el pasado mes de agosto tras el escándalo de su fortuna en Suiza, Semanas después se confirmaría que su actual residencia es Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Su salida de España vino precedida de la decisión de Felipe VI de retirarle su asignación personal como miembro de la Familia Real el 15 de marzo, cuando también anunció que había renunciado a cualquier posible herencia que le pudiera dejar su padre cuyo origen pudiera «no estar en consonancia con la legalidad».

A su 82 años de edad, el Rey emérito tiene un largo historial médico. En total, se ha sometido a 17 operaciones, muchas de ellas como consecuencia de lesiones que ha tenido debido a su actividad física. Pero entre estas operaciones también se incluye una intervención en el pulmón (en el año 2010 se le extrajo un nódulo en este órgano vital) y una operación de corazón en la que le pusieron tres bypass. Esta última intervención coronaria tuvo lugar en agosto de 2019.