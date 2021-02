La Unión de Guardias Civiles da un paso más en defensa de sus compañeros

Un equipo para una nueva forma de hacer y defender a los Guardias Civiles. Unión de Guardias Civiles –Union GC

Admitido a trámite el recurso a la Orden General de Incentivos al Rendimiento propuesto por Unión GC: «UniónGC uno, Directora general cero». Unión Guardia Civil «UnionGC»

Un paso más y una nueva victoria de la asociación representativa en la Guardia Civil, –Unión de Guardias Civiles–. La Dirección General nuevamente se ve entre la espada y la pared, nuevamente muestra un claro abandono de los recursos humanos y pone en evidencia que hay que manejar y cambiar la vela que dirige esta Institución. La UniónGC, Web UnionGC no va a ceder ni un paso en la defensa de los derechos del colectivo al que representa y por el que existe, el colectivo que se destaca por la defensa permanente de todos los Guardias Civiles de España.

La admisión a trámite del recurso se ha producido de manera fulminante, se palpa que la dirección general de la Guardia Civil, no lo hace bien, ni se preocupa por sus hombres ni por la Institución. La decisión de la DGGC, nuevamente puesta en entredicho por los tribunales. El cúmulo de golpes judiciales que amontona la institución debe considerar que se lleve a cabo una evaluación o auditoría y se depuren las responsabilidades que ponen en el centro de la diana los continuos litigios en el seno de la institución, algo no funciona cuando se pierden esfuerzos en peleas internas, en restricción de derechos y no se pone en el centro un servicio de excelencia y un contacto y diálogo permanente entre sus recursos humanos.

La Orden General de Incentivos ignora el esfuerzo y limita las expectativas de los trabajadores de la Guardia Civil, los discrimina y los infravalora, basta ya de trabajar contra los derechos de funcionarios que lo dan todo, a cambio de muy poco.

La Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles, Unión Guardia Civil «UnionGC» asesorados por el despacho Lex Auria, interpuso el recurso con motivo de mejorar la regulación de los incentivos de la Guardia Civil. La apelación presentada ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil se basa en el informe creado por la letrada Rosa María Hernández.

El recurso tiene lugar en consecuencia con la resolución de la Orden General de Incentivos al Rendimiento por parte de la Dirección General de la Guardia Civil. La normativa mencionada no cumplía con el fin de la misma; denigrando el esfuerzo de los trabajadores y limitando las expectativas de estos.