Celia Villalobos encuentra las razones por las que el ‘burro’ Garzón se ha ido de rositas: «Es de izquierdas»

Celia Villalobos se ha mojado en TVE sobre los repetidos ‘lapsus’ del actual ministro de Consumo Alberto Garzón, que nos llevan a pensar que mientras una parte de la llamada ‘juventud más preparada de la historia’ se pudre entre la falta de expectativas y salidas profesionales, un tipo como él haya llegado a dirigir nada más que un ministerio.

El de IU reventó las redes el pasado domingo 21 de febrero de 2021 con sus patadas al diccionario. Garzón da para lo que da, y esto: «se está poniendo de manifestación» y «hemos proponido«, aseguró en una videoconferencia.

Tras su lamentable intervención, se viralizó otro vídeo del pasado donde el comunista llamaba «palenciano» a un pueblo de Palencia donde daba un mitin, desconociendo el verdadero gentilicio de esta provincia, palentino. Que no paleto, que eso es él.

Celia Villalobos ajusta cuentas con Garzón en TVE

Aunque quizás no es la más indicada hablar, porque no pasara Villalobos a la historia como una política que haya sido un dechado de virtudes y oratoria, la del PP se quiso cobrar su cumplida venganza.

Celia Villalobos habla del lapsus de Garzón durante una entrevista: «Hay dos razones para no destrozar a este hombre: es hombre y es de izquierdas» Te lo estamos contando en #LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/cUVUA7OGnx — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 22, 2021

Y es que a ella, cuando perpetraba alguna barbaridad, le caía la de de Dios. Entonces, como tertuliana de ‘La hora de La 1’, quiso saber los porqués de esa diferencia en el trato.

Yo ayer vi en algunas televisiones cómo disculpaban al señor (Alberto) Garzón, porque hombre, uno se puede equivocar, y lo comparo cuando una se equivoca.

En ese instante, recordó uno de sus episodios más polémicos como ministra de Sanidad: «Hablé de huesos de cerdo sin decir que eran huesos de jamón…de jamón de cerdo, claro».

«Me putearon como no puedes imaginar. Me destrozaron la vida», aseguró. «Pero hay dos razones para no destrozar a Garzón: es hombre y es de izquierdas», finalizó.

Las redes caen sobre Alberto Garzón por haber «proponido» cambiar las leyes

Hay que ver varias veces el vídeo para no cerrar la boca de asombro. Y aún así es complicado.

El ministro de Consumo se convertía este domingo 21 de febrero de 2021 en ‘trending topic’ -muy a su pesar- por su mayúscula patada al diccionario.

Garzón intervenía telemáticamente en la reunión de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida a cuenta del caso Hasel. En un momento del discurso, se le escucha decir nítidamente lo siguiente: «(…) pensemos que estas leyes que ya hemos ‘proponido’ cambiar (…)». No fue el único dislate del ministro comunista. Previamente, dijo: «Se está poniendo de manifestación en los últimos días (…)».

Las redes no cabían de sí de gozo por el momento ofrecido, aunque el júbilo se puede convertir fácilmente en cabreo si recordamos que cobra como ministro 74.858,16 euros brutos al año. Además, como es diputado por Málaga, tiene derecho a la indemnización para manutención y residencia de 1.959 euros.