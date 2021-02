Un dirigente del PP hunde a Podemos y a Hasel con un viral rap: "Podemitas con los que fumabas porros..."

Se llama Alejandro Morant, alicantino nacido en Busot hace 45 años, hoy alcalde de su pueblo. Casado, con una hija, estudia el Grado en Derecho en la UMH. Es diputado provincial de Carreteras, Vías, Conservación de Edificios e Instalaciones y Parque Móvil, y ostenta el cargo de secretario de Organización Territorial del Partido Popular de la provincia de Alicante.

Pero Morant es más conocido por lo que escribe en sus redes sociales, ‘particularidad’ que le ha costado más de un disgusto y que le ha forzado a pedir perdón por alguna salida de tono. Él mismo ha reconocido, en alguna entrevista, ser muy impulsivo.

Especialmente activo en su perfil de Facebook, este político del PP esta vez, además de actuar con cierta impulsividad, ha sido creativo y algunos afirman que hasta brillante. Harto de toda la polémica y guerrillas callejeras montadas tras la detención de Pablo Hasel, Alejandro Morant hacía su queja-denuncia de forma muy original: dedicando un rap a Hasel, al PSOE de Pedro Sánchez y a Podemos.

Por su interés, y originalidad, lo reproducimos a continuación íntegro en Periodista Digital:

Rapero, no me das pena, / vuelve ya para la trena. / El comunismo te envenena, / de odio la mente te llena, / hasta dar vergüenza ajena. / Injuriar no es cosa buena, / es mejor ser gente plena / que no juzga y no condena, esto es potestad de un Juez o una Jueza…. ey ey!!

Eres un delincuente que mete mierda a la gente/ eres un mierda que despotrica desde su apestoso corazón/ odias, amenazas y enalteces a matar a quienes no te representan/ dices tantas gilipolleces que al Segundo aborreces/ siempre quedarán desgraciados que te escuchen porque sus vidas son tan tristes como las de un oso de peluche/ ese odio, vuestro odio os matará, os corroerá, y os destrozará tanto como deseaste a peperos, socialistas y ahora podemitas

Sí, Podemitas, con los que antes fumabas porros y nos deseabas dinamita/ Y ya termino porque cansas como el mal vino, oscuro, amargo y aburrido/ un payaso engreído al que nunca le dieron una buena hostia/ pero ha llegado la hora de pagar tu chulería/ verás desde la cárcel pasar el día a día/ y todo eso gracias a la justicia/porque Gentuza como tú perturba la convivencia/ y ya está bien de aguantar tu insolencia….. ey ey!

Morant explica a sus seguidores que “me han hecho recordar aquellos años en los que escribía canciones. Así que querido Pablo Hasel, yo también sé hacer rimas pero sin delinquir”.

Ni que decir tiene que la composición rapera del dirigente del PP de la Comunidad Valenciana ha supuesto todo un hit entre sus seguidores de Facebook con casi medio millar de ‘me gusta’ y un centenar de compartidos y comentarios…

Genio y figura.