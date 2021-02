Carolina Darias desautoriza a Irene Montero y su 8-M: «Por coherencia a la responsabilidad, no ha lugar»

Aumenta la tensión y los desacuerdos en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras que Irene Montero llamó a manifestaciones masivas para el 8-M, a pesar de conocer el riesgo que supone para la salud pública en plena pandemia del COVID-19, la ministra de Sanidad la desautorizó públicamente y sin medias tintas.

Carolina Darias, que comparecido desde Moncloa para dar cuenta de las conclusiones de la tradicional reunión semanal del Consejo Interterritorial, rechazó apoyar los llamados a los actos feministas y advirtió que existe un importante peligro de contagio.

“Todavía nos queda mucho camino hasta estar por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes. Estamos en el camino, pero nos queda mucho camino por recorrer, especialmente con la irrupción de las variantes”, ha dicho, lanzando un aviso que recuerda la amenaza que tenemos por delante.

Al ser preguntada directamente por el 8-M, Darias no dudó en ir en contra los llamados de Irene Montero y toda la propaganda de Podemos.

Totalmente tajante, la ministra de Sanidad dejó claro su opinión sobre las manifestaciones convocadas para el 8-M:

“Por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación en que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto… lo que se me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo, y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando”.

Sus palabras chocan frontalmente con la ministra de Igualdad, que si bien se contagió en el último 8-M junto a otras representantes del Gobierno, invitó a repetir la experiencia en 2021: “A VOX no le gusta el feminismo. Este 8M más feminismo que nunca”.

Así lo indicó en las redes sociales la ‘Marquesa de Galapagar’.

A VOX no le gusta el feminismo.

Este 8M más feminismo que nunca. pic.twitter.com/4GIuiIveHL — Irene Montero (@IreneMontero) February 22, 2021

Un mensaje al que le llovieron las críticas por ir en contra de las medidas de prevención sanitarias que se imponen para otros sectores de la sociedad.

“No necesito una manifestación absurda en plena pandemia cuando no me puedo ni juntar con mi familia para que una pseudofeminista cuyo logro ha sido echarse novio me haga sentir protegida. Soy feminista y esto me parece una absoluta aberración y muy contraproducente”, se quejó una usuaria de la red social.

No necesito una manifestación absurda en plena pandemia cuando no me puedo ni juntar con mi familia para que una pseudofeminista cuyo logro ha sido echarse novio me haga sentir protegida. Soy feminista y esto me parece una absoluta aberración y muy contraproducente — Beaver 🦦 (@beaver_plc) February 22, 2021

Autorización en marcha

El rechazo de la ministra de Sanidad podría no ser suficiente para frenar el 8-M y sus riesgo para la salud pública.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho público que permitirá todas aquellas manifestaciones el próximo 8M que no superen las 500 personas. Así lo afirmó el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, y las feministas afines a PSOE y Podemos ya se están convocando a través de sus redes a celebrar la manifestación principal en la Plaza del Callao con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Se desaconseja las concentraciones de más de 500 personas y estamos siguiendo a rajatabla esa recomendación”, indicó en una entrevista en Onda Madrid este 24 de febrero. Un anuncio que viene acompañado con la convocatoria de las feministas afines a Podemos y otros sectores de la extrema izquierda.