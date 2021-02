Una exsenadora de Podemos estrecha el cerco sobre la formación: «Nunca nos han dicho dónde está el dinero»

Una exsenadora de Podemos estrecha el cerco sobre la formación de Pablo Iglesias y su polémico fondo de Solidaridad, conocida como ‘caja B’.

Celia Cánovas, que fue senadora del partido ‘morado’ en la legislatura de 2016, ha explicado ante Carlos Alsina y en ‘Más de uno’ los motivos por los que abandonó Podemos.

Lo ha hecho en un contexto en el que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la financiación de este partido por un posible «uso desleal» relacionado con ese fondo de Solidaridad del partido, al que Cánovas aportó miles de euros, que algunos llaman ya ‘Caja B’ y que fue denunciado por José Manuel Calvente.

Celia Cánovas, abogada y exsenadora: «Me quedé muy sorprendida con la reacción del partido contra Calvente»

Cánovas tiene que ser readmitida como perjudicada en la causa. Ha explicado en Onda Cero sus razones:

Yo en su día, que había quedado muy sorprendida con las revelaciones de Calvente, y con la reacción y la actitud del partido contra un abogado que siempre fue fiel al partido. Imaginé que algo gordo estaba pasando. Si le acusan de abuso sexual ahí dije hasta aquí hemos llegado porque como afiliada y donante de dinero, algo a lo que nos obligaban por estatutos, pensando que iban en beneficio de causas sociales y ahora te encuentras los pagos irregulares de Neurona

«Los que hemos donado estas cantidades tenemos derecho a saber que se hizo con él», continua, «no hace falta denuncia ni querella, aunque el juez y el fiscal consideraron que no podía ser acusación particular».

«Lo que ha prosperado es mi recurso de apelación», señala Cánovas. «Y la Audiencia reabre el caso de desvío de fondos que había cerrado el juez. Más motivo para que yo sea parte en este momento, como perjudicada y como acusación».

Cánovas, que donó 27.000 euros al partido, no sabe qué destino se le dio a ese dinero. «No tengo constancia de nada. Los que no éramos cúpula nos pasa igual, en definitiva, nadie supimos dónde iba el dinero en concreto aunque pensábamos que era dinero que iba para los gastos del partido y luego otra parte para causas sociales. Nunca se nos ha dicho donde está».

Ha señalado a Gloria Elizo por pedirla más y más dinero: «Me tuve que plantar y decir que o me cobraban los mil euros que marcaban los estatutos o yo me iba a los círculos que no veían un euro y que se pagaban de su bolsillo los locales. Fue decir esto y se acabó la discusión».