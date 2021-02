La elegante respuesta de Macarena Olona (VOX) al cobarde Máximo Pradera por desearle un cáncer

Máximo Pradera mostró uno de los rostros más rastreros de la humanidad al publicar un artículo donde deseaba un cáncer a Macarena Olona (VOX), José María Aznar (PP) y hasta al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un artículo difundido en ‘Público’ este 25 de febrero, Pradera traspasó todas las líneas rojas al hablar del cáncer de Julia Otero, ya que llegó a afirmar que:

“Una de las cosas más detestables del cáncer es que casi siempre le toca la china a quien no se lo merece. Ahora, a Julia Otero. ¿En serio, no había otra persona en el mundo? ¿Julia? Pero digo yo: ¿esas mutaciones no podrían repartirse con más tino? ¿Para qué tenemos a Trump, o a Aznar, o a la arpía de Macarena Olona, sino para que les toque algo en el sorteo?”.

La propia Macarena Olona mostró su indignación por el artículo en las redes sociales, al que se sumó la dura crítica de Hermann Tertsch: “El desecho de Máximo Pradera quiere que muera la gente que odia. Eso es un ‘asesino vocacional’ que no mata ni matará pero solo por cobardía. A no ser que sea gratis, como creían tantos de los asesinos de 1936. Si eso pasara y le pidieran cuentas sería una ‘víctima antifascista’”.

El desecho de Máximo Pradera quiere que muera la gente que odia. Eso es un "asesino vocacional" que no mata ni matará pero solo por cobardía. A no ser que sea gratis, como creían tantos de los asesinos de 1936. Si eso pasara y le pidieran cuentas sería una "víctima antifascista". https://t.co/h714Mrx70g — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) February 25, 2021

Pasadas las horas, la diputada de VOX difundió un vídeo en el que responde al polémico artículo de Máximo Pradera. En poco más de dos minutos desmonta al periodista, pero solo con las armas de la elegancia y de la tolerancia.

A pesar de que tendría motivos suficientes para responder con contundencia, Olona optó por afirmar que “puede que este artículo esté enmarcado en la libertad de expresión, pero es un artículo que muestra una indecencia y una inmoralidad extraordinaria y, la verdad, hay límites”.

La representante del partido de Santiago Abascal admite que “cuando lo he leído no he podido dejar de pensar en mi bebé de 13 meses. ¿Desearle la muerte a una persona?, ¿desearle que padezca un sufrimiento tan extraordinario como el que padece cualquier persona que lucha contra un cáncer?”, se preguntó sorprendida ante la crueldad expuesta en el artículo de Pradera.

Para dejar claro que su objetivo no era atacar al periodista, siendo una práctica más bien común en partidos como Podemos, Olona precisó que “estas palabras no son de repulsa, no son de de denuncia contra un periodista Máximo Pradera, que se ha definido con estas palabras”.

La diputada terminó el vídeo agradeciendo a quienes han condenado el artículo difundido desde ‘Público’: “Quiero aprovechar para trasladar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han mostrado su sincera indignación de muy diferentes ideologías, de muy diferentes formaciones”.

Y, dejando en evidencia que “nosotros no somos iguales”, mandó “todo mi cariño y apoyo a Julia Otero y a quienes están luchando contra un cáncer”.

La elegancia de Olona terminó por hundir a un pradera que durante las últimas horas no ha parado de recibir críticas y ‘tirones de orejas’ por sus mensajes llenos de resentimiento y radicalismo contra las figuras políticas que no son de su agrado.