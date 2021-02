Toni Cantó encara a Pablo Iglesias por sus ataques a Felipe VI y Juan Carlos I: «Es un hipócrita miserable»

Pablo Iglesias fue a buscar lana con sus nuevos ataques a la Casa Real, pero terminó más que trasquilado en las redes sociales.

El líder de Podemos publicó un ‘tweet’ atacando a Felipe VI y Juan Carlos I a partir de la noticia de la segunda regularización fiscal por rentas no declaradas del Rey Emérito.

Aún escocido por las críticas de no haber aplaudido el discurso del Rey durante el acto del 23 de febrero, el vicepresidente segundo difundió en sus redes sociales: “La pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás”.

Una frase que acompañó con una publicación del panfleto de Podemos, ‘El Última Hora Noticias’, instrumento del partido de extrema izquierda para señalar a periodistas, jueces y políticos incómodos.

Sin embargo, el ‘tweet’ se devolvió rápidamente en su contra con un ‘efecto boomerang’ que el exasesor del régimen chavista no vio venir.

Toni Cantó ‘golpeó’ al actual vicepresidente segundo con un poco de hemeroteca y una frase fulminante: “Que Pablo Iglesias es un hipócrita miserable, se había dicho ya. ¿No?”.

Cantó aprovechó la publicación del líder de Podemos para recodarle solo una de las irregularidades de uno de los representantes de su partido que fue aplaudida por el propio Iglesias.

El político y actor recordó una noticia de 2015 que se titula: “Monedero se libra de un proceso penal porque Hacienda no dio con él antes de la regularización del pago”. A lo que sumó un recordatorio de las palabras del líder de Podemos durante ese año: “Pablo Iglesias defiende a Monedero: ‘Ha dado un ejemplo de honestidad como ningún político’”.

Que Pablo Iglesias es un hipócrita miserable, se había dicho ya. ¿No? pic.twitter.com/OQSo5zHxs9 — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 26, 2021

Las críticas de Podemos a Casa Real solo están funcionando para que las redes sociales se llenen de irregularidades y delitos cometidos por las principales representantes de Unidas Podemos.

Por ejemplo, que Juan Carlos Monederos, cofundador de Podemos y exasesor del chavismo, tuvo que pagar 200.000 euros para evitar una sanción fiscal durante 2015, correspondientes al IRPF de 2013 por los ingresos de 425.150 euros que a finales de ese año facturó a través de su productora a los Gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador.

Sin olvidar que recientemente Pablo Echenique fue condenado por sus ‘chanchullos’ a la Seguridad Social, teniendo que pagar una indemnización de 11.040 euros por contratar en negro a su asistente.

Sin embargo, esto se trata tan solo de la punta del iceberg de un partido que está marcado por las condenas en contra.

El abanico criminal de Podemos

Es importante recordar que el líder de Podemos está ‘en la cuerda floja’ desde que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, solicitó al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias [como había advertido Periodista Digital] por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos en el marco del ‘Caso Dina’.

A la espera de conocer el resultado de la investigación al vicepresidente segundo, la lista de podemitas que han chocado contra la ley es larga.

Irene Montero se vio salpicada por una demanda laboral por la que era su escolta-recadera, que denunció “trato discriminatorio” de la Ministra de Igualdad y un “despido arbitrario”. Podemos ha terminado pagando a la extrabajadora evitando así ir a juicio.

Una polémica a la que se suma la reciente investigación por el ‘Caso Niñera’, que fue ordenado por la Audiencia de Madrid.

Dentro del partido de extrema izquierda también hay figuras como la violenta Isa Serra, diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, quien fue sentenciada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en 2014 en la calle Tribulete, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés.

También permanece en su cargo Alberto Rodríguez Rodríguez, el diputado de Podemos que tiene una causa abierta en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por ser considerado el autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

Igualmente, a raíz de un enfrentamiento con la Policía Nacional en una protesta de Alcoa delante del Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, portavoz del partido y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, y Ángela Rodríguez, secretaria de Derechos LGTBI, fueron imputados por “atentado a la autoridad”.

No se puede olvidar a Rita Maestre, quien asaltaba capillas ligera de ropa al grito de “más bolas chinas y menos rosarios”. Tampoco a Ramón Espinar, quien fue señalado por ganar 30.000 euros vendiendo su vivienda protegida sin llegar a ocuparla”, y ni hablar del dirigente de Podemos condenado en 2016 por agredir a un edil del PSOE.

Uno de los delitos más graves estuvo protagonizado por José Oliver, dirigente del Podemos en Baleares y que fue condenado a 20 meses de cárcel y 3.000 euros de multa por la posesión de 148 gramos de metanfetamina. Como si fuera poco, también fue detenido por trapicheo de drogas Ramón Galindo, senador de Podemos por Lanzarote.

Pedro de Palacio Maguregui, que fue líder de Podemos en Burgos y diputado en Castilla y León, fue condenado por abusos sexuales a una niña de 5 años.

El 40% del órgano de dirección de Podemos ha tenido o tienen actualmente problemas con la Justicia.