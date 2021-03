Uno de cada tres españoles lloró por la pandemia según el CIS; ¿pero cuántos de ellos fue por la nefasta gestión del Gobierno?

En dicha investigación también se plasma que el miedo se ha reflejado en las personas del entorno cercano de los encuestados. Un 68,6% de los españoles padeció “mucho o bastante miedo” ante la posibilidad de muerte de un familiar o ser querido, del mismo modo que un 72,3% tuvo miedo de contagiarlos.

Este miedo se ha traducido en un aumento del insomnio y otras dolencias relacionadas con la ansiedad. Un 51,9% dice sentirse “cansado o con pocas energías”, un 41,9% ha tenido problemas de sueño, y un 38,7% asegura sufrir dolores de cabeza y otros síntomas como taquicardia y mareos. Estos síntomas han hecho que un 66% cambie sus rutinas, por ejemplo, evitando ciertas situaciones o lugares.

A un 66% menores les cuesta dormirse y un 72% sufre “cambios de humor”

Los menores también se han visto afectados por la pandemia en cambios en su humor y su comportamiento. Más de un 66% admite que a sus hijos o nietos les cuesta dormirse desde el inicio de la pandemia. Del mismo modo, un 72,7% dice que sus hijos o nietos han sufrido “cambios de humor” y cerca de un 80% señala que ha tenido “cambios en los hábitos de vida”.

Estos cambios de humor se plasman en unos menores más irritables (según el 77% de los españoles) con sus convivientes. Un 80% señala que, desde el inicio de la pandemia, “se pican con los hermanos por cualquier cosa”.

Los hábitos y comportamientos de los menores también se han visto afectados por el aislamiento y las restricciones sociales. Un 55% apunta que utilizan “demasiado” el móvil o la tablet desde el inicio de la pandemia y un 41,9% señala que “comen menos o no tienen hambre”.

Casi un 6% de los españoles ha empezado a tomar fármacos para la salud mental

La ansiedad y depresión causada por la covid-19 ha provocado que un 6% de los españoles empiece a tomar algún tipo de medicación. De ellos, un 58% toma ansiolíticos y un 41% toma antidepresivos.

Además, el 4,7% de los españoles señala que convive con otras personas que también se medican por algún tipo de síntoma mental.

De todos ellos, el 77% continúa tomándola en la actualidad, mientras un 22% dejó de tomarla por “mejoría”.

CIS Salud Mental by El HuffPost on Scribd