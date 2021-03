Irene Montero le suelta un plus de 58.000 euros a la subordinada que promueve la «penetración a la inversa»

Como no es su dinero, Irene Montero se ha puesto especialmente generosa con Beatriz Gimeno, directora general del Instituto de la Mujer, a la que ha soltado un plus «como complemento de productividad» de unos 58.000 euros anuales.

Tal y como cuenta ‘LibreMercado’, Gimeno ha cobrado un total de 113.404 euros brutos por once meses en el cargo durante 2020, según se desprende del Boletín Oficial del Estado.

Esto significa que a los 59.000 euros que percibe un director general de su rango, la ministra de Igualdad le ha ofrecido un extraordinario plus…a cargo de los contribuyentes, por supuesto.

Su gestión sin duda que (no) lo merece. Durante su mandato, el desempleo femenino ha aumentado hasta situarse en el 18,4%, pero ellas, lejos de escandalizarse, están a lo suyo: al activismo anti-hombres.

Se llama Beatriz Gimeno, tiene ya 57 años, estudió Filología semítica aunque no consta que terminase los estudios, fue presidenta de la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, y desde 2015 era diputada autonómica de Podemos en Madrid.

Ahora, a la sombra de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Irene Montero fue nombrada la nueva directora del Instituto de la Mujer.

Sustituye en el cargo a Rocío Rodríguez Prieto y su nombramiento ha provocado muchas risas y que los troles se activen, rescatando en redes sociales algunas de las perlas más excelsas de esta buena mujer.

Gimeno tiene mucha hemeroteca, porque ha hablado mucho del patriarcado, la prisión permanente o el machismo gay, pero hay que leerla en sus propias palabras para hacerse una idea cabal de la catadura intelectual del personaje.

Ademas de tachar sistemáticamente a todos los hombres de “opresores, violentos y promiscuos”, sostiene la nueva directora del Instituto de la Mujer que la igualdad pasa por “la penetración anal por parte de mujeres”:

«El ano es una de las principales zonas erógenas para hombres y mujeres. Especialmente para hombres. Para que se produzca un verdadero cambio cultural tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y hetero-normativas y que sin ese cambio, que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades, no se producirá un verdadero cambio social que iguale a hombres y mujeres”.

Gimeno sostiene que “la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres”

Y añade:

«Olvidar que en la mayor parte de los periodos históricos las mujeres, si hubieran podido elegir, hubieran escogido no mantener relaciones sexuales con los hombres, no vivir con ellos, no relacionarse con ellos, es olvidar algo fundamental en la historia de las mujeres (y de los hombres)”.