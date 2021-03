«Se llaman océanos»: Twitter corrige a la portavoz del Gobierno que asegura que el agua y la sal no pueden mezclarse

Los océanos y los mares del planeta Tierra no existen para María Jesús Montero.

Una frase de la ministra-portavoz, en la que evidentemente se liaba de tal manera que llegaba a asegurar que «el agua y la sal» no se podían mezclar, ha sido muy comentada en las redes sociales.

«Es como el agua y la sal», argumentaba Montero, «que no pueden mezclarse». Y se quedaba tan pancha. Seguramente, la susodicha se refería al agua y el aceite, una combinación donde no se produce la mezcla. Esto se debe a que el aceite es una sustancia no polar y tiene una densidad más pequeña y las partículas del agua no permiten que las partículas del aceite entren en ella.

Toni Cantó: «Lo que no mezcla es la meritocracia y el PSOE»

En Twitter la troleaban con mucho arte y mucho salero, puesto que el lapsus no pasó desapercibido. Uno de los más punzantes, sin duda, Toni Cantó, de Ciudadanos: «Lo que no mezcla es meritocracia y PSOE, chiqui.»

María Jesús Montero: “el agua y la sal no pueden mezclarse”. Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España. Lo que no mezcla es meritocracia y PSOE, chiqui. pic.twitter.com/ZvwP3t3JNb — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 5, 2021

Pero no fue el único:

“El Agua y la sal no pueden mezclarse.” 💧🧂 Portavoz del Gobierno. 🤦🏻 pic.twitter.com/sXWyrVzkVg — Sergio Ramos Acosta (@Sergio_Ramos_A) March 4, 2021

Y la Ministra dijo «El agua y la sal no pueden mezclarse» Los océanos y mares del mundo acaban de desaparecer de la Tierra. En fin… una Ministra pic.twitter.com/bwmkmn03QV — Carles Enric (@carlesenric) March 4, 2021

Confunde el agua y la sal con el agua y el aceite. El otro día, la ministra Darias habló del ‘mínimo común entendimiento’ y ni ella misma sabe si quería decir ‘mínimo común múltiplo’ o ‘máximo común denominador’. No son simples incultos: son incultos con pretensiones, que es peor https://t.co/3yuE0sevHv — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) March 5, 2021

«El agua y la sal no pueden mezclarse»

Acabamos de prohibir todos los mares y océanos del planeta https://t.co/DEDu0vz5KG — Rafael Arenas García (@Rafaelarenasgar) March 4, 2021