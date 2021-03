El PSOE se «atrinchera» en el Consejo de Cuentas andaluz

El Consejo de Cuentas en Andalucía es un organismo clave para el control presupuestario en el territorio, pero la falta de escrúpulos políticos del socialismo andaluz, ha conseguido que el «enrocamiento» de su presidente en la institución, Antonio López, ex concejal socialista y de marcado perfil político, mantenga la Cámara de Cuentas totalmente paralizada.

Desde el Partido Popular en Andalucía, han propuesto la sustitución de López por una de las tres mujeres de perfil técnico que han accedido a la Cámara a propuesta de PP, C,s y Vox, pero sin afiliación política alguna y con un marcado perfil técnico.



El PSOE no está dispuesto a moverse ni un milímetro de sus posiciones iniciales para mantener uno de los pocos reductos de poder real que mantienen en Andalucía, vital para sus intereses en estos momentos y veremos hasta donde está dispuesto a llegar para logar sus objetivos.

José Antonio Nieto, portavoz popular en el Parlamento andaluz, ha explicado que, tras la última toma de posesión de los nuevos consejeros, el presidente está obligado a convocar un Pleno para la renovación del órgano, algo a lo que se niega Antonio López. No hacer este trámite preceptivo supondría, explicó, que “cualquier decisión que tome el órgano fiscalizador pueda ser impugnada” al no estar debidamente constituido el mismo. “El PP no va a ser cómplice de ninguna irregularidad”, afirmó