UniónGC Cantabria se congratula, que el Partido Regionalista de Cantabria, por fin, apoye sus postulados

Unión de Guardias Civiles en Cantabria-UniónGC Unión Guardia Civil «UnionGC» ve con sorpresa, a la vez que agrado, la noticia publicada en los medios, mediante la cual el PRC denuncia la carencia de efectivos de la Guardia Civil en Cantabria

Desde UniónGC llevamos años denunciando que los efectivos desplegados en Cantabria son insuficientes para acometer las labores que le son encomendadas, no solo la seguridad ciudadana como denuncia el partido político en el Gobierno de Cantabria, sino también para la vigilancia del Tráfico y para la investigación de hechos delictivos. Asimismo hemos denunciado en varias ocasiones que el despliegue de la Guardia Civil está totalmente obsoleto para los medios con los que se cuenta en el año 2021. Ejecutiva y Equipo UniónGC

En los últimos años, se “han cerrado” la mayoría de los acuartelamientos de Cantabria, en beneficio del servicio al ciudadano, se ha rediseñado el funcionamiento de todas las unidades para mejorar dicha atención, pero aun así no se cubren las necesidades básicas. Puestos como el de Castro Urdiales, con una plantilla poco estable y muy menguada, cada vez cuenta con una población mayor para atender, tanto fija como flotante; el de Camargo, debido entre otros motivos al cierre de las unidades periféricas, asume a fecha de hoy, casi el doble de trabajo que hace dos años, con la misma plantilla y menos de la mitad que cualquier otro puesto de España, con su mismo volumen de trabajo. Puestos como Liendo, Vega de Pas o Pedreña, carecen casi por completo de atención al público y prevención, al dedicar sus efectivos la mayoría de su tiempo a atender las incidencias de núcleos con mayor población que los suyos. Las unidades de investigación, en ocasiones deben priorizar sus investigaciones, pues no disponen de personal para acometer todas, y su personal en momentos puntuales, asumen jornadas maratonianas, en las que no tiene relevo para algo fundamental como comer. Y la Agrupación de Tráfico, en no pocas ocasiones debe contar con el apoyo de otras unidades para poder atender con “cierta” eficacia las incidencias surgidas en carretera. A todo esto podemos sumarle, medidas como el desplazamiento de la USECIC, una unidad básica de refuerzo, durante un mes completo a Ceuta, por la imprevisión y dejadez del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil. Delegaciones UnionGC

En UniónGC nos congratulamos, que el Partido Regionalista de Cantabria, por fin “haya visto la luz”, haga uso de los mecanismos a su alcance para denunciar esa situación, y solicite que se subsane con urgencia, y le recordamos que tiene otros mecanismos como la Federación de Municipios, en la cual aparte de pedir algo imprescindible como el urgente aumento de plantilla de la Guardia Civil, también pueden analizar qué mecanismos de apoyo pueden activar los Ayuntamientos, muchos de los cuales dejan “morir” sus plantillas de Policía Local, porque: “siempre nos quedará la Guardia Civil”.

Todo lo mencionado, no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana, Unión de Guardias Civiles lleva años denunciándolo, son hechos que se están agravando año tras año, y que hasta hoy parecía que nadie en el panorama político quería ver, tan solo por que el trabajo sale, gracias a la profesionalidad de los Guardias Civiles que trabajan tanto en Cantabria, como a nivel nacional; ahora queda preguntarse, ¿en que condiciones trabajan estos guardias civiles.