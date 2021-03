La arrimada al poder

El pasado miércoles la Presidenta de la Comunidad de Madrid disolvió el parlamento de su comunidad y convocó elecciones, después de que Cs pactara con el PSOE una moción de censura en la Región de Murcia y distintos ayuntamientos, y comprobara, ante el silencio de Arrimadas y Aguado, que Cs apoyaría otras dos mociones en Madrid protagonizadas por el propio PSOE y Más Madrid, con la ayuda de Podemos, como así sucedió. Los opositores advirtieron que la convocatoria electoral de Ayuso, aunque fue anterior a la presentación de la moción de censura, al no publicarse con anterioridad en el BOCAM, primaría la moción sobre el adelanto electoral. Es decir, los diputados que ampararon con su voto la moción no quieren saber nada de elecciones anticipadas. Quieren cerrar las urnas. Quieren evitar que el pueblo se pronuncie. No quieren que la soberanía popular se manifieste. ¿Miedosos o Antidemócratas? Quieren llegar al poder como Sánchez, con una moción de censura que le robó el gobierno a Rajoy, con sentencia trucada incluida, acordada con los enemigos de España y de su Constitución, no por la fuerza de los votos. Bien dijo Arcadi, “toda moción debería servir para convocar elecciones por la vía drástica”.

Sobre la legalidad de la convocatoria de elecciones en Madrid, considero que no tiene recorrido. Evitar las elecciones constituiría en toda regla un manifiesto fraude de ley, dado que en ese caso siempre cabría la posibilidad de anular una convocatoria electoral presentando una moción de censura minutos después de la propia disolución de la Asamblea. Vamos, habría que convocar elecciones de tapadillo, minutos antes de las doce de la noche, publicando inmediatamente el Decreto en el Boletín Oficial, para que así una moción no pudiera antes admitirse a trámite. No tendría sentido que cualquier convocatoria electoral fuese paralizada por una moción de censura posterior. No obstante, habrá que esperar a que el TSJ de Madrid se pronuncie, incluso cabría la posibilidad de que la impugnación llegara al propio TC. Por el bien de la ciudadanía, espero que no se cumpla el dicho que “a corto plazo la justicia siempre pierde ante la presión política”, esperemos que en este caso el pueblo soberano tenga la oportunidad de decidir. De votar su propio destino. Esa es la postura democrática.

Ahora bien, debemos analizar el bandazo de Arrimadas, traicionando lo firmado en los pactos, dinamitando los acuerdos con el PP, para colarse sin previo aviso en el felpudo del garito socialista. Hace años veía a Arrimadas en Cataluña y me decía, qué ovarios. Casi sola ante el peligro independentista, una heroína en la defensa de España, de su unidad, de su Constitución, de sus principios, derechos y libertades. Paso el tiempo, poco, y nos encontramos que todo aquello era un espejismo. Era una vendedora de boletos falsos. Una impostora que se vende por unos denarios, diría Jesús. Una farsante que aún no tiene templo. Por tener, ya no tiene ni escrúpulos, como los fariseos que por dos veces expulsó Jesús, el de Judea. Ese que sacrificó su vida por los demás. Pero, ella no sólo se sacrificó por sus votantes, por sus principios, sino que pactó con un gobierno socialista- comunista, traicionando a los postulados que decía defender, con el único afán de encaramarse al poder aunque sea de alfombrilla. Ha pasado de ser la Heroína de Cataluña a la Traidora de España. No se recata en vender lo que antes era su bandera. Cambia sus postulados por una cuña de poder. Una alter ego de la demagogia y la altanería, que ha convertido a su partido en una agencia de colocación.

Esta mentirosa empedernida decía hace poco sobre la moción de censura presentada por Abascal durante la pandemia “es un irresponsable y tienen un problema moral”. Y, en Murcia sobre Sánchez decía “Ciudadanos no puede pactar con quien ha pactado con Torra, con Bildu y con Puigdemont”. Pues, tanto quiso arrimar el ascua a su sardina, que se quedó sin brasas y la cocina sin candela. Se la va a engullir Sánchez, un experto en mujeres al borde de un ataque de nervios. Esta muchacha perdió los nervios y se precipitó al vacío, cuanto más la necesitaba España, Es una traición a sus votantes, militantes y a su propio partido. Pactando con un gobierno socialista-comunista, se desplaza a la izquierda más radical buscando amamantarse en los pechos socialistas, comunistas, independentistas, populistas. Son los que ahora abraza. Huye de una parte a otra, es la nueva tránsfuga. En fin, se ha cavado su propia fosa política, aunque lo peor será el manifiesto por la extinción de su propio partido, cuya redacción ya prepara solemnemente Arcadi Espada.

Habrá elecciones y las ganará Ayuso por mucha diferencia y espero que con el apoyo de VOX pueda gobernar sin desleales a su lado. Dudo mucho que Cs logre representación en la Comunidad de Madrid. Decía De Prada “Ayuso, de un solo tajo, fagocitó a los naranjitos (y manda a la niña pitonga a hacer gárgaras o a servir de felpudo al doctor Sánchez) y vuelve a brindar a los peperos la imagen pletórica que el feble Casado ya no puede ofrecer. Isabel Díaz Ayuso ha sido durante el último año la china en el zapato del doctor Sánchez (…)”. Y, los madrileños que tienen buena memoria, no suelen ser gente que pase por el mundo dormida, no suelen ser gente ordinaria y vulgar, ni fácilmente manipulables, conocen lo que significa la sinceridad, la ética, la lealtad, el pacto, la verdad, las reglas del juego y la reflexión en un nivel elevado. Saben que se juegan mucho en las próximas elecciones, que tienen la posibilidad de convertirlas en un auténtico plebiscito contra Sánchez y sus maniobras sin elecciones.